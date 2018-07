Bangkay ng PopCom head, 2 pa nahukay sa paanan ng tulay sa Zambales

Tatlong bangkay ang nadiskubre ng pulisya na nakalibing sa iisang hukay malapit sa tulay ng Barangay Maculcol, San Felipe, Zambales noong Huwebes nang umaga.

Kinilala ni Zambales Provincial Police director senior Supt. Cosme Abrenica­ ang mga biktimang sina Norman Montevirgen, 64, Population Commission head ng Zambales, residente ng Brgy. Pagatpat, Sta. Cruz, Zambales; Darel Olipane, 18, ng Purok 3, Brgy. Amungan, Iba, Zambales; at Gerald Laborce, 24, ng San Agustin, Iba, ­Zambales.

Sina Olipane at Laborce ay iniulat na nawawala simula pa noong Hulyo 21 ng Iba Police Station.

Unang sinabi ni Police Inspector Cla Devara, San Felipe PNP Officer-in-charge na walang pagkaka­kilanlan sa mga biktima ngunit sinabing ang unang biktima ay nakasuot ng itim na T-shirt at itim ng short; ang pangalawa ay nakasuot ng blue long sleeve at beige jersey short; samantalang ang pangatlo ay nakasuot ng long sleeve shirt striped na may blue color, belt na may scorpion logo at black six-pocket short pants.

Ang mga ulo at mukha ng mga biktima ay binalu­tan ng packaging tape, gayun­din ang mga kamay. Walang nakitang bakas ng dugo sa katawan ng mga biktima na palatandaan na ang mga ito ay hindi binaril o sinaksak.

Ayon sa ulat, dakong ika-7:50 nang umaga, habang nagpapastol ng kanyang alagang baka, nakita ng isang residente na naghuhukay ang kanyang aso sa isang panig malapit sa tulay ng Maculcol.

Nang kanyang suriin ay nakita ang bangkay ng tao na kalahating nakabaon. Kanya itong iniulat sa pulisya.

Nang maiahon ng pulisya ang unang bangkay ay nadiskubre pa ang dalawang magkapatong na bangkay sa naturang hukay.

Dinala ang bangkay sa Roma Funeral Homes para sa isasagawang awtopsiya at para sa pagkakakilanlan.