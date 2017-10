Bangkay ng ISIS leader, hindi mahagilap- AFP

Hindi pa rin nakukuha ng militar ang bangkay ni Malaysian Doctor Mahmud Ahmad na isa sa 13 teroristang napatay kamakalawa sa patuloy na bakbakan sa loob ng main battle area sa Marawi City.

Ito ang nilinaw kahapon ni Western Mindanao Comnand Comnander Lt. Gen. Carlito Galvez, na nagsabing patuloy pa rin nilang hinahanap ang bangkay ni Ahmad, na kilala bilang Abu Handizalah, na tumatayong leader ng Maute-ISIS sa main battle area.

Una nang kinumpirma ni Pangulong Rodrigo Duterte na napatay ng militar si Mahmud na kabilang sa 13 teroristang nasawi.

Sinabi ni Galvez na ang tanging pinanghahawakan pa lamang nila na napatay si Mahmud ay ang mga testimonya ng dalawang bihag na nakaligtas.

Gayunman sinabi ni Galvez na sakaling mahanap na ang labi ng teroristang doktor ay kailangan pa rin itong isailalim sa post-mortem examination para sa kumpirmasyon.

Samantala, malaki pa rin ang paniniwala ng liderato ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na may kakayanan pa ring umatake ang mga international terrorist kahit pa sinasabi ng Estados Unidos na natalo na nila ang ISIS sa Raqqa sa Syria at ang pagkamatay ng Emir ng ISIS sa Southeast Asia na si Isnilon Hapilon sa Marawi City.

Ayon kay AFP Spokesman Maj. Gen. Restituto Padilla, nananatili pa rin ang banta mula sa mga ito pero hindi na kasing laki ng katulad ng dati kunsaan umaatake ang ISIS sa Middle East at tulad ng nangyari dito sa Marawi.