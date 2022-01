Bangkay ng balyena bumulaga sa Dapitan

Lumutang sa dalampasigan ng Dapitan City, Zamboanga del Norte noong Lunes ang isang patay na sperm whale.

Ayon sa ulat, may haba itong 13 metro at diameter na pitong metro. Tinataya namang may timbang ito na aabot sa 41,000 kilo. Gayunman, tinatayang nasa 20-anyos pa lamang ito.

Sa ngayon, pinag-aaralan na kung paano ililibing ang naturang balyena.

“We then discussed a coordinated emergency action plan on how to respond to the whale stranding before the carcass decomposes or creates problems in the area,” pahayag ni marine biologist Dr. Aileen Maypa ng Jose Rizal Memorial State University sa Dapitan.

Aniya, posible umano na naipit sa mga fish corral ang naturang sperm whale at naging stranded sa isang parte ng dagat sa gitna ng low tide, at nahirapan na itong lumangoy pabalik sa malalim na parte ng karagatan. (Mark Joven Delantar)