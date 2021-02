Bangkay ng babae ginapos, tinapon sa Quezon

Natagpuan ng isang residente na bibili lang sana ng pandesal, ang isang bangkay ng babae na nakagapos ang mga kamay at may tama ng bala sa ulo, sa Tagkawayan, Quezon.

Batay sa report ng Tagkawayan Police, nadiskubre ang bangkay na nakabulagta sa barangay road ng Bagong Silang alas-5:30 Biyernes ng umaga.

Sa pagsisiyasat ng pulisya, natuklasan na may dalawang tama ito ng bala sa ulo mula sa hindi pa matukoy na kalibre ng baril.

Ayon pa sa mga imbestigador, posibleng iniwan lamang doon ang bangkay ng biktima matapos ay patayin sa ibang lugar dahil wala namang narinig na putok ng baril ang mga residente na nakatira malapit sa lugar.

Walang pagkakakilanlan sa babae na tinatayang nasa edad 30 hanggang 35, maputi, may tattoo sa kaliwang braso at may marka ng operasyon sa tiyan.

May nakitang brown shoulder bag sa tabi ng biktima na may lamang resibo mula sa isang gasolinahan sa Paracale, Camarines Norte at isa pang resibo mula sa isang department store sa bayan ng Daet.

Pero ayon sa ilang post sa social media sa larawan ng biktima, sinasabing taga-bayan ng Mercedez, Camarines Norte ang biktima.

Inaalam pa ng mga awtoridad ang motibo sa krimen at kung paano napunta sa nasabing lugar ang bangkay nito. (Ronilo Dagos)