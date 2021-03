Bangkay ng 4 Pinoy na dinukot ng ISIS narekober

Nadiskubre na ang lokasyon kung saan nilibing ang apat na Pilipinong oil worker na dinukot ng teroristang grupo na na Islamic State (ISIS), ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Libya.

Kinumpirma kahapon ng embahada na sa isang sementeryo sa eastern coastal city ng Derna inilibing ang mga labi ng mga kababayan.

“[On Monday], Libyan military authorities led Embassy officials to the Dahr Ahmar Islamic Cemetery 10 kilometers from Derna, where they said Donato Santiago, Gregorio Titan, Roldan Blaza, and Wilson Eligue were buried after their bodies were recovered six years ago,” ayon sa embassy.

Kumbinsido umano ang mga nakakita sa paglibing at mga miyembro ng Libyan Red Crescent, na kumuha sa mga bangkay at kalauna’y nilibing ito sa lugar, na ito ang mga labi ng anim na dinukot na dayuhang oil worker.

Ipinaalam na umano ng Department of Foreign Affairs (DFA) sa pamilya ng mga Pilipinong manggagawa ang development sa kaso at nakikipag-ugnayan na ito sa forensic expert para makilala ang mga labi.

Ayon kay Embassy Chargé d’Affaires and Head of Mission Elmer Cato, “After six long years, the families of our four kababayan will finally find closure. We are indebted to our Libyan friends for making this possible.”

Ang apat at dalawa pa nilang katrabaho mula Austria at Czech Republic ay dinukot ng ISIS sa Ghani Oil Field noong Marso 6, 2015.