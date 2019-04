Bangka ng Karunungan umarangkada sa Tawi-Tawi

UMARANGKADA na sa maliit na barangay ng Darul-Akram sa Languyan sa Tawi-Tawi ang ‘Bangka ng Karunungan’ pro­ject.

Ang proyekto ay binuo ni Vincent Durie, mula sa isang Tausug-Spartan community, katulong ang Ayala Foundation, ARMM regional government at Eisenhower Fellows Association of the Philippines.

Layon nitong maihatid nang ligtas sa mga paaralan ang kabataang isinusugal ang kanilang buhay makapasok lamang sa eskuwelahan.

“We talked to teachers, pa­rents, barangay leaders and other members of the community and found out that this was one of their biggest concerns.

Traversing the river to get to school was an everyday risk the children had to take. And the presence of saltwater crocodiles made it even worse,” sabi ni Durie.

Ayon kay Durie, nakasana­yan na ng kabataan sa naturang barangay ang mano-manong pagtawid sa ilog na may habang 60-100 metro.

Isa sa pangunahing problema ng barangay ay ang talamak na presensya ng buwaya lalo na sa panahon ng tag-ulan.

Dalawang engine boat mula sa lokal na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) ang iginawad ng Tau-Spartan sa barangay na tinawag na Bangka ng Karunungan.

Bukod sa pangunahing layuning mailigtas ang kapa­kanan ng mga high school student at grade school pupil, hangad din ng proyekto na makapagbigay ng alternatibong trabaho sa fishing community, kung saan maaaring magamit ng barangay ang mga bangka sa pangingisda tuwing off-school days. (Anne Lorraine Gamo)