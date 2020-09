Bangis ni Hayward kailangan ng Celtics

KAILANGAN nang magdagdag ng sandata ang Boston Celtics dahil naunahan sila ng Miami heat sa best-of-seven series ng 2019-2020 NBA Eastern Conference Finals.

Tumukod ang Celtics sa Game 1, naupos ang 13 puntos na kalamangan kaya naman tangan ng Heat ang 1-0 bentahe.

Game 2 na ngayong araw na gaganapin sa Walt Disney World sa Orlando, Florida pero malabo pang makapaglaro si Gordon Hayward para sa Boston.

Kumpiyansa si Boston head coach Brad Stevens na makakalaro na si Hayward.

“I think he’ll be back at some point in that series, but I don’t know when,” ani Stevens.

Depensa ang isa sa pinaghandaan ng Celtics upang sakaling makalamang ulit ng malaki ay hindi na ito basta mahahabol.

“I think we’ve got a lot of improvements to make on defense,” hayag ni Jaylen Brown. ”I think we’ll make them’ on Thursday.”

Kailangan manalo ng Celtics upang hindi mabaon sa serye. (Elech Dawa)