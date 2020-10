Bangis ni Almazan malapit na bumalik

CLARK Smart Giga City – Unti-unti ay nakakabalik na sa dating porma si Raymond Almazan, dahan-dahan ding ibinabalik ni coach Norman Black ang dati niyang minuto.

Inoperahan sa tuhod ang Meralco big man noong January sa kasagsagan ng pakikihamok ng Bolts sa Ginebra sa Governors Cup Finals.

Sa panlimang laro ng Bolts sa Philippine Cup sa Pampanga bubble noong Biyernes ay naka-26 minutes at 47 seconds na si Almazan, nagsumite ng 11 points mula 5 of 8 shooting at may 9 rebounds off the bench.

Hindi pa 100 percent, pero ang presence lang ni Almazan sa paint ay malaking bagay na sa pambubulabog ng Bolts.

Tinalo ng Meralco ang NLEX 101-92 para umangat sa 3-2.

“For us, it’s not about who’s scoring the most but everybody doing their share and doing their part,” ani Chris Newsome, namuno sa atake ng Bolts sa isinumiteng 18 points, 6 rebounds at 6 assists.

May 17 points din si reserve Allein Maliksi.

Ilang araw pang makakapahinga si Almazan, sa Miyerkoles na ang balik ng Bolts laban sa San Miguel. (VE)