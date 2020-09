Banggaan ng US-China, ipit ang Pinas

Walang Pilipino siguro sa ngayon, maliban na lang sa mga sobrang bata na hindi pa pinapayagang humawak ng cellphone, ang hindi nakakakilala sa dalawang pangunahing telecoms companies sa bansa na nagbibigay serbisyo sa atin upang makatawag, text at mag-internet.

Ang mga dambuhalang telcos na Smart at Globe ang nagbibigay koneksyon sa atin, hindi lang sa mga kaibigan at kapamilya sa buong Pilipinas, kundi maging sa ibang parte ng mundo.

Kaya’t sa Senate hearing ng Committee on Public Services ni Senator Grace Poe kamakailan, ginamit ko ang pagkakataon na tanungin ang kinatawan ng Globe Telecoms na nandoon tungkol sa umiinit na trade at technology war sa pagitan ng US at China.

Kailangan nating bantayan ang mga kaganapan sa giriang ito ng 2 super powers dahil napapagitna ang Pilipinas sa kanila. Pareho natin silang kaagapay sa maraming bagay, marami tayong relasyon sa kanila na may kaugnayan sa negosyo, ekonomiya at seguridad ng bansa, pati ang kinabukasan ng daan libong overseas Filipino workers doon.

Sa madaling sabi, Big Brothers ng napakaliit na Pilipinas ang mga higanteng US at China. Subalit umaasim ang relasyon ng US at China. Sa katunayan, itong pagpasok ng Oktubre, titigil nang pagbentahan ng US companies ng electronic chips ang Huawei ng China.

Parte ito ng nasabing trade war nila. At malaking dagok sa Huawei itong galaw ng US.

Bakit tayo dapat maging interesado dito? Dahil 80% ng mga equipment ng Globe Telecoms ay sinusuplayan ng Huawei. Ang natitirang 20% ay galing naman sa Ericsson at Nokia.

Kaya’t tinanong natin sa Globe kung may ginagawa ba silang paghahanda sa napipintong pagtigil ng US companies na suplayan ng electronic chips ang Huawei.

Kung 80% ng equipment ng Globe telecoms ay galing sa Huawei, baka magkaroon ng antala sa serbisyo ng customers ng Globe sakaling magka-aberya, masira at maubos ang mga pamalit na equipment nito.

‘Pag nagkataon ay mag-a-alboroto ang mga subscribers nito na ang tanging naging libangan noong quarantine ay ang tumingin at mag-post sa Facebook, Instagram, Twitter at YouTube. Nanganganib ang mga adik sa Tik Tok. At malaking sakit sa ulo ng mga estudyante at teachers na nasa online class.

Sagot ng kinatawan ng Globe sa ating tanong, may sinisimulan na silang istratehiya – isang “alternatibong network” – na hindi nakadepende sa mga equipment na nanggagaling sa Chinese telco providers.

At kung dumating sa punto na tuluyan na ngang i-ban ng US ang Huawei, may negosasyon silang ginagawa sa Huawei para mabigyan ang Globe ng compensation at pamalit na equipment.

Sa totoo lang, hindi lang Huawei ang tinamaan ng desisyon ng US na itigil ang pag supply ng electronic chips. Dahil lahat ng electronic chips na ginagamit ng China ay binibili nila sa US companies. Kung kaya’t Huawei at iba pang Chinese telco companies ang apektado ng US ban.

Parehas nakabantay ang magkatunggaling bansa sa galaw ng bawat isa. Sa usapin ng seguridad sa linya ng komunikasyon, siniguro ng Globe sa mga kinatawan ng US na kahit 80% ng equipment nila ay galing sa Huawei, hindi nakokompromiso ang seguridad ng kanilang network.

Sa katunayan, sinabi ng Globe na matitinik na network security advisers mula sa ibang bansa ang palagiang nagsasagawa ng inspeksyon sa kanilang network upang masiguro ang integridad ng linya.

Abangan natin ang mga susunod na pangyayari sa trade war ng US at China upang makapaghanda tayo at hindi maipit sa banggaan ng mga higante.