Bang raratsada sa BVR-Cagayan

HANDA nang humambalos para sa inaasahang pagbabalik ng Beach Volleyball Republic sina veteran Bang Pineda at ang kampo ng Sta. Lucia Lady Realtors.

“Team Sta. Lucia, assemble! Get ready to support the Lady Realtors in the back-to-back legs of the upcoming #BVROnTour2021! LET’S GO!” lahad ng koponan via Twitter nitong Lunes.

Kasama ni Pineda na papalo para sa Sta. Lucia sina Glaudine Troncoso, Jackie Estoquia at DM Demontano.

Samantala, parehas na araw, bumyahe na rin patungong Cagayan ang kampo ng Black Mamba Army Lady Troopers.

Ilan pa sa mga kabilang na koponan na aaksiyon sa BVR ay ang Perlas Spikers at Creamline beach volleyball team. (Janiel Abby Toralba)