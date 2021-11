Bandila ng ‘Pinas tinaas sa isla! Lacson lumusob sa Pag-Asa

PUERTO PRINCESA CITY, Palawan — Pinangunahan ni Reporma chairman at standard-bearer Panfilo ‘Ping’ Lacson ang pagtataas ng watawat ng Pilipinas sa Pag-asa Island, bahagi ng Spratlys archipelago na inaangkin ng China, ngayong Sabado (Nobyembre 20) upang ipakita ang soberanya ng bansa sa ating teritoryo.

“Nagkaroon tayo ng flag-raising dahil meron tayong dalang bagong flag. ‘Yon pong flag na nandoon sa munisipyo ay napalitan na po natin ng bago. Pangalawa, another high point, pinuntahan natin ‘yong area kung saan kitang-kita with your own eyes ‘yong mga barko ng Chinese Coast Guard tapos ‘yong mga Chinese fishing vessel na nandoon na nakapaligid lang,” ayon kay Partido Reporma spokesperson Ashley ‘Ace’ Acedillo.

Bumisita si Lacson sa Pag-asa Island lulan ng private plane galing Maynila, dala ang bagong watawat ng Pilipinas na itinaas niya sa isla bilang simbolo ng kanyang pakikiisa sa mga Pilipinong naninirahan dito. Hindi agad sinapubliko ang pagbisitang ito para sa seguridad.

Sa paglapag niya sa Antonio Bautista Air Base para sa stopover, sinalubong si Lacson ng ilang opisyal mula sa Armed Forces of the Philippines (AFP) Western Command (WesCom) na nakabase sa probinsya.

Umalis si Lacson sa mainland ng Palawan dakong alas-8:00 ng umaga at nagtungo sa Pag-asa Islands sakay ng private Pilatus aircraft, kasama si Partido Reporma president at former House Speake¬r Pantaleon ‘Bebot’ Alvarez, at secretary-general nito na si Davao del Norte Gov. Edwin Jubahib.

Kasama rin sa pagbisitang ito si Partido Reporma senatorial candidate at dating Philippine National Police chief Guillermo Eleazar, spokesperson Ashley ‘Ace’ Acedillo, gayundin si dating Interior Secretary and National Unity Party chairman Ro¬naldo Puno.

Pinangunahan ni Ping ang flag raising ceremony kasama ng pag-awit ng Lupang Hinirang kung saan ay tatlong bandila ang itinaas ng presidential aspirant, ayon kay Partido Reporma spokesman Acedillo.

Pagkatapos ay nagtungo sa komunidad ng mga residente at mangingisda para makausap kaugnay sa kanilang kalagayan, saloobin at nararanasan sa West Philippine Sea (WPS).

Tumaas uli ang tensiyon sa WPS nang harangin ng mga Chinese Coast Guard at ginamitan pa ng water cannon ang mga barkong magdadala sana ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.

Mariing kinondena ni Lacson at running mate niya na si Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto III ang muling pagtaboy sa mga barko ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone nito.

“Sarili na nga nating teritoryo, tayo pa ‘yong tinataboy, wina-water cannon. Napakasamang pangitain ‘yon,” giit ni Lacson sa kanyang pulong sa mga mamamahayag nitong Huwebes. (Eralyn Prado)