Banderang kapos, malabo sa war on drugs – Panelo

Kumpiyansa ang isang opisyal ng Malacañang na hindi magiging ‘banderang kapos’ ang kampanya laban sa iligal na droga ng administrasyon.

Sa tingin ni Chief Presidential Legal Counsel Secretary Salvador Panelo, umuusad naman ang kampanya sa iligal na droga kahit pa nailipat na sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) ang solong pangangasiwa nito mula sa Philippine National Police (PNP).

Malaking bagay aniya na naipakita ni Pangulong Rodrigo Duterte kung gaano kalala ang illegal drug trade sa bansa at sa loob ng mahigit isang taon ay maraming naipakitang resulta tulad ng mahigit isang milyong sumukong drug addicts, nailantad din sa publiko ang mga heneral na sangkot sa illegal drug trade at tinutugis na ang mga pulis na sangkot dito o yaong tinatawag nga ‘ninja cops’.

Hindi naman aniya maiwasang may mamatay sa anti-drug operations dahil lumalaban ang drug suspects sa mga otoridad.

“Sa tingin ko uusad naman ng tama.Marami naman tayong nakitang resulta dito, and of course may mga napatay dahil they resisted arrest. Pero sa pangkalahatan, sa tingin po namin tagumpay ang digmaan sa droga,” ang pahayag ni Atty. Panelo.

Matatandaang inilipat ng Pangulo sa pangangasiwa ng PDEA ang anti-drug campaign dahil sa mga kontrobersyang umusbong sa operasyon ng PNP.