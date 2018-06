Banda rito, banda roon – BIMC 2018

Ilang araw mula ngayon, masasaksihan dito mismo sa ating bansa ang isa sa pinakamakulay na paligsahan ng marching band sa Asya – ang Bacoor International Music Championships (BIMC) 2018. Gaganapin ito mula June 22 hanggang 24.

Tatlumpu’t apat na banda ng musiko – 23 mula sa Pilipinas at 11 mula sa Thailand, Indonesia, Malaysia, Taiwan, at Japan – ang magpapakita ng kanilang kakaibang talento sa larangan ng musika at pagtatanghal. World-class ito kababayan!

Inumpisahan ang taunang tradisyon ng Musiko Festival noong 2011 sa aking panu­nungkulan bilang alkalde at patuloy itong lumalago ngayon, dahilan para makilala ang Bacoor bilang Marching­ Band Capital of the Philippines. Ang BIMC 2018 ay pagkilala hindi lamang sa lungsod at sa mamamayan nito, kung hindi lalo’t higit sa mayamang tradisyon at kultura ng marching band sa buong Pilipinas.

Alalahanin natin na kasabay nang pagwagayway ng ating bandila sa Kawit, Cavite ang pagtugtog ng ‘Marcha Filipina Magdalo’ ng Banda de San Francisco de Malabon. Sa pagdaraos ng International Music Championships 2018.

Katuwang ng Lungsod ng Bacoor sa kompetisyong ito ang Winter Guard International (WGI), ang ‘world’s premier organization producing indoor color guard, percussion, and winds competitions… (which) also serves as the governing body for the indoor color guard, percussion, and winds activities.’

Sa June 22, matutunghayan sa Quirino Grandstand ang Parade of Participants (9:00 AM), Opening Ceremony (10:00 AM), na susundan ng Music Battle Ranking (11:00 AM), Drumline Battle Prelims (1:00 PM), at Brassline Battle Prelims (4:00 PM).

Sa June 23, anibersaryo ng Cityhood ng Bacoor, magtatanghal sa General Evangelista Street ang lahat ng mga kalahok na banda, susundan ito ng WGI Prelims (Color Guard, Winds, Percussion) (2:00 PM) at Marching­ Show Band Prelims, (7:00 PM) sa Mall of Asia (MOA) Arena.

Sa June 24, sa MOA Arena gaganapin ang grand finale: ang WGI Finals (Color Guard, Winds, Percussion) (10:00 AM), Marchin­g Show Band Finals (3:00 PM), Music Battle (Drumline, Brassline) (6:00 PM), at ang Awar­ding/Grand Closing Ce­remony (7:00 PM).

Hindi biro ang sakri­pisyo at dedikasyon ng ating mga musiko. Tangkilikin po natin ang BIMC 2018. Ipagpatuloy natin ang makulay, makasaysayan, at tunay na maipagmamalaking tradisyong ito!