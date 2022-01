Banchero sinusuyo ng Fuel Masters

HANGAD ng Phoenix Fuel Masters na mapanatili ang serbisyo ng pointguard na si Chris Banchero sa agad nitong pakikipagnegosasyon para sa bagong kontrata ng Fil-Italian guard.

Ito ang napag-alaman kay Phoenix team manager Paolo Bugia matapos ang paunang pakikipag-usap sa 32-anyos na beteranong guard na ilang beses nang nagpalipat-lipat ng koponan.

“Right now, we are currently in talks with him regarding his contract extension,” sabi ni Bugia bagaman hindi naman nagbigay ng mga detailye sa negosasyon. “For now, ‘yun lang muna ang masasabi ko.”

Isa si Banchero sa magiging unrestricted free agent sa sandaling mapaso ang kontrata nito sa katapusan ng buwan dahil sa pagiging miyembro nito sa 2014 Rookie Class na unang mabibigyan ng pribilehiyo na maging unang matamo ang bagong kautusan na brainchild ng dating PBA Chairman na si Ely Capacio. (Lito Oredo)