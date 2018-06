Banat sa bibliya, relihiyon personal na posisyon ni Digong – Roque

PERSONAL na paninindigan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang naging pahayag nito matapos kuwestiyunin ang unang bahagi ng Bibliya at tawaging ‘stupid’ ang Diyos.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na simula pa noong panahon ng kampanya ay kilala na ang matalas na pana­nalita at lengguwahe ng Pangulo pero inihalal pa rin ito ng mga tao.

“Personal na paninindigan ni Presidente at mula’t mula pa naman ganyan na siya, hindi naman niya itinago iyang ganyang mga lengguwahe noong siya ay tumatakbo, alam natin lahat iyan, at siya ay hinalal ng taumbayan. So, ang tingin ko naman, hindi mo mapupulaan ang Presidente kung wala siyang kaplastikan sa kanyang katawan, tanggapin na ganyan siya, dahil noong humingi siya ng mandato, hindi naman niya itinago iyan,” ani Roque.

Sinabi pa ni Roque na mayroong kala­yaan sa pananampalataya kaya hindi na kailangang bigyan ng interpretasyon ang mga naging pahayag ng Pa­ngulo.

“Alam ninyo iyong ating kalayaan ng malayang pananampalataya, kasama po iyan ‘yung sa wala kang paniniwalaan na pa­nanampalataya. Tingin ko ang ating Pangulo ay merong personal na ispirituwalidad, pero nasa sa kanya na iyan at hindi na kinakailangang bigyan ng interpretas­yon,” ani Roque.

Sa paniwala ng kalihim ay may pinaghuhugutan si Pangulong Duterte kung bakit galit ito sa mga pari dahil na rin sa hindi magandang karanasan noong siya ay bata pa at naabuso diumano ng isang pari.

Dapat din aniyang harapin ng Simbahan ang isyu dahil nagkataon na ang naging biktima ay isang Presidente na ngayon, at hindi basta na lang kalimutan.