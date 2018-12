Banat ni Duterte sa simbahan ‘di pagtatakip sa kahinaan ng gobyerno! – Palasyo

Pinabulaanan ng Malacañang ang banat ng mga kritiko na diversionay tactic ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga banat nito sa simbahan para ilihis ang mga pagkukulang ng gobyerno.

Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na personal na pananaw ng Pangulo ang mga banat nito sa mga pari at obispo at wala itong kinalaman sa kanyang trabaho.

Kung trabaho aniya ang pag-uusapan, sinabi ni Panelo na mas ‘di hamak na marami nang nagawa ang Presidente na pagbabago sa bansa kumpara sa mga dating lider.

“He has been in the office only for two years. If you compare him with other predecessors, he has achieved far more than they did,” ani Panelo.

Matatandaang hinimok ng Pa­ngulo ang mga Katoliko na magtayo na lamang ng chapel sa kanilang mga bahay sa halip na magtungo sa simbahan dahil sa pangunguwarta umano ng simbahan sa bawat serbisyo ng mga ito.

Inakusahan pa ni Pangulong Duterte ang isang ‘David’ na ipinapakain sa kaanak at pamilya nito ang mga offering o alay na ibinibigay sa misa, at tinanong kung saan dinadala ang perang donasyon ng mga tao.