Ban vs. incinerators pinababawi

Ibinabala ng isang kongresista ang “garbage crisis” sa Metro Manila sa susunod na limang taon.

Ayon kay Samar Rep. Edgar Mary Sarmiento, hindi lamang ang problema sa hebigat na trapiko ang kunsumisyong bubulaga sa mga taga-Metro Manila kundi pati ang krisis sa basura.

Ito’y lalo na aniya kung hindi dedesisyunan ng Kongreso ang pag-amyenda sa environmental laws partikular na ang pag-oobliga sa waste segregation sa lahat ng mga tahanan gayundin sa mga commercial at industrial establishments at ang pagpapahinutulot sa paggamit ng state-of-the-art at “waste-to-energy” incineration plants.

Inihayag ng solon na sa kabila ng mga debate sa posibleng pagpapasara sa Quezon City Sanitary Landfill o tambakan ng basura sa Payatas, inaasahan na aapaw na ito o aabot na sa “capacity limit” pagsapit ng Disyembre ngayong taon.

Gayunpaman, base aniya sa pagtataya ng Metro Manila Development Authority (MMDA) ay puwede pa itong magamit na tapunan ng basura hanggang sa taong 2021.

Ang iba pang sanitary landfills sa Metro Manila gaya ng Navotas Sanitary Land Fill at Rizal Provincial Sanitary Landfills ay malapit na rin diumano sa critical capacity.

Batay pa rin aniya sa MMDA ang Navotas landfill ay tatagal na lamang hanggang 2026 habang ang tambakan sa Rizal ay hanggang 2037 na pihadong mas mapapaiksi kung lahat ng basura sa ibang dump sites ay dito na lamang itatapon.

Ipinaliwanag ni Sarmiento na ang pagpapasara sa Payatas dumpsite ay katumbas ng tinatayang 2,700 metric tons ng mga basura na kinakailangang idispatsa sa ibang tambakan.

“That’s the amount of solid waste that goes to Payatas alone but Metro Manila actually generates at least 8,400 to 8,600 metric tons of garbage every day. That amount of garbage represents 25 percent of the solid waste that are actually collected all over the country per day. That doesn’t include the amount of garbage that end up in our rivers, creeks and streams, most of which find their way at the Manila Bay,” dagdag na eksplanasyon ni Sarmiento.

Bunsod ng problema sa basura sa Metro Manila hinimok ni Sarmiento ang Kongreso na aktuhan na ang mas mabigat na pagpapataw ng parusa laban sa “litterbugs” o mga burara na kung saan-saan na lamang nagtatapon ng basura sa mga pampublikong lugar at “unsegregated waste disposal.”





Kinakailangan din aniyang ikunsidera ang pagbawi sa ipinatutupad na ban sa paggamit ng mga incinerator.

Ipinagbawal aniya ang paggamit ng incinerator sa ilalim ng Clean Air Act dahilan sa mga lumang thermal treatment technologies pero sa pagpasok ng advanced incinerators na maaaring mag-convert ng dumi sa enerhiya ay hinimok ni Sarmiento ang Kongreso na pag-isipan ang pagbawi sa naturang polisiya.

“We really have very little option when it comes to waste management. While the so-called ‘triple R’, which means reuse, reduce and recycle, remains the most effective solution to our garbage problem, we would still need some place to put our garbage. In the end, it’s a choice between excavating our mountains and turn them into sanitary landfills or embrace new technologies on waste management including the use of waste-to-energy incineration plants,” paghahayag ni Sarmiento.