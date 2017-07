Ban sa electronic device sa Qatar ipinatigil ng US

Pansamantalang ipinagpaliban ng Estados Unidos ang pagpapatupad ng ban sa mga electronic devices sa mga US flights mula sa Qatar.

Base sa website ng paliparang pinapatakbo ng gobyerno ng Qatar, agarang ipinatigil ng US ang naturang ban dahil sa nakumpleto na nila ang mga kailangan para sa bagong patakaran ng seguridad sa US.

Magugunitang nauna nang ipinatupad ang “laptops at tablet ban” ni US President Donald Trump sa mga flights na papasok sa US mula sa mga bansang Abu Dhabi, United Arab Emirates (UAE) at Istanbul, Turkey.

Nagsimula ang ban noong nakalipas na buwan ng Marso sa lahat ng US-bound flights mula sa 10 paliparan sa Egypt, Jordan, Kuwait, Morocco, Qatar, UAE, Saudi Arabia at Turkey dahil umano sa posibilidad na may nakatagong bomba sa mga gadgets gaya ng laptops.