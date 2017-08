Ban ng IAAF sa Russia tuloy pa

LONDON (AP) — Hindi pa masikmura ng International Association of Athletics Federations (IAAF) na i-lift ang suspension ng Russia sa track and field competitions, dahil sa pagmamatigas ng bansa na tanggapin ang resulta ng imbestigasyon na state-sponsored ang doping scheme sa kanilang mga atleta.

Isang meeting ng IAAF member nations sa London noong Huwebes ang ginawa para panatilihin ang ban sa Russia na pinatupad sapul noong 2015 makaraang i-expose ni World Anti-Doping Agency investigator Richard McLaren ang cover up sa drug tests.

Ginigiit naman ni Rune Andersen, ang IAAF’s Russia taskforce chairman, ang katiyakan sa ibinunyag na ulat ni McLaren na, “Have been pro­perly acknowledged and addressed, and there will be no repetition.”

Sinabi pa ni Andersen sa IAAF Council report kahapon naman (Manila time) na ang Russian athletics federation ay, “Has not yet demonstrated to the satisfaction of the taskforce that it has established a strong anti-doping culture within its sport, or that it has created an open environment that encourages whistleblowing.”

Kinatuwa naman ni Andersen ang mga dokumento na sinisikap ng Russia na malinis ang doping culture, kabilang ang ‘satisfactory cooperation’ sa French criminal authorities investigation, pero marami pa rin aniyang mga dapat gawin sa ilang areas.