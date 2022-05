Bambol, POC may pabonus

PINAGKALOOBAN ng insentibo ng Philippine Olympic Committee (POC) ang mga atletang nagsipagwagi ng mga medalya sa 31st Southeast Asian Games 2022 nitong Mayo 10-23 sa Vietnam.

Isinabay ang okasyon sa POC General Assembly na pang-anim para sa taon Lunes sa Knights Templar Hotel sa Tagaytay City.

“Tops on the agenda is honoring our Filipino athletes who competed strongly in the Vietnam SEA Games,” pahayag ni POC president Abraham ‘Bambol’ Tolentino sa POC Executive Board meeting sa East Ocean Palace Restaurant sa Pasay nitong Sabado. “The country may have relinquished the overall championship, but our athletes were a ‘fighting team’ in Vietnam.”

Pumang-apat ang mga atletang Pinoy sa medal standing sa 52 ginto, 70 pilak at 105 tansong medalya, ang pinakamahusay na pagtatapos ng bansa na hindi nag-host ng paligsahan sapul noong 1993 Singapore SEAG.

Hiwalay pa ang matatanggap na pabuya ng mga bayani sa sports sa ipagkakaloob ng Philippine Sports Commission sa pangunguna ni Chairman William ‘Butch’ Ramirez ngayong Martes naman sa Malacañang Palace. (Lito Oredo)