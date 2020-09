Bambol hinihintay desisyon ng IATF

PATULOY na hinihintay ng mga pambansang atleta at ng Philippine Olympic Committee (POC) ang desisyon ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Disease para tuluyang payagan na makabalik sa pagsasanay partikular na ang mga naghahangad na makatuntong sa Tokyo Olympics.

Sinabi ni POC president at Cavite representative Abraham ‘Bambol’ Tolentino na patuloy itong nakikipag-usap sa Philippine Sports Commission (PSC) at sa Department of Health para tuluyang maluwagan at payagan na makabalik na sa pagsasanay ang mga pambansang atleta.

“We are still waiting for the IATF na payagan na nila makabalik sa training ang mga atleta. But to make it clear, ang request lang natin is for the 19 NSAs lamang na may chances pa rin na makapagkuwalipika at sasali sa Olympic Qualifying Tournament,” sabi ni Tolentino. (Lito Oredo )