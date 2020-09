Bambol bisita sa PSA Forum

ESPESYAL ang magiging panauhin sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Online Forum sa pagbisita ni Philippine Olympic Committee (POC) president Abraham ‘Bambol’ Tolentino ngayong Martes.

Ilan sa inaasahang ibabahagi ni Tolentino, representative ng 8th district ng Cavite sa Kongreso, ang schedule ng POC election, ang paglagda sa Bayanihan Act 2, vaccine para sa COVID-19 ngayong may pandemya, patuloy na training ng Filipino athletes para sa 2021 Tokyo Olympics at iba pa.

Tatalakayin rin ni Tolentino sa 10am session ang cycling bilang pinuno ng Integrated Cycling Federation of the Philippines (PhilCycling).

Mapapanood ang weekly sports session na suportado ng San Miguel Corporation, Go For Gold, MILO, Amelie Hotel Manila, Braska Restaurant at ng Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) katuwang ang Smart at ang Upstream Media bilang official webcast partner sa PSA Facebook page fb.com/PhilippineSportswritersAssociation at sa Radyo Pilipinas 2 Facebook page. (JAT)