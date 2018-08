Bam ug Imee, JV ug Jinggoy mag-uban sa senatorial ticket

Posible nga mag-uban sa eleksyon silang Senador Bam Aquino at Ilocos Norte Governor Imee Marcos.

Mahiko usab nga mag-uban silang Senador JV Ejercito ug igsuon niini nga si kanhi senador Jinggoy Estrada.

Matud ni Senate President Tito Sotto, gikonsiderar ang upat nga gi-endorso sa ilang partido nga Nationalist People’s Coalition (NPC).

“There is a possibility na kung mag-usap-usap kaming members ng NPC at pumayag lahat, there is a possibility na pwede silang (Aquino at Marcos) magkasama dun sa susuportahan namin, like in the case of Senator JV and Senator Jinggoy,” matud ni Sotto.

Pag-umangkon si Aquino ni kanhi senador Benigno Aquino Jr., nga kaaway nga mortal ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Jr., nga amahan sa gobernador.

Magsuon sa amahan silang Ejercito ug Estrada apan dili magkaduol.

Giklaro usab ni Sotto nga endorsement ang gipagawas sa NPC ug dili kaugalingog senatorial ticket.

Giingong mosuporta lang sila sa mga kandidato sa pagka-senador sa PDP Laban ug sa Hugpong ng Pagbabago ni Davao City Mayor Sara Duterte.

Ipagawas nila ang listahan sa mga suportahan kung makasang-at na kini sa ikang certificate of candidacy.