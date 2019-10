Baltazar, La Salle pinana ang NU

PUMALASO si Justine Baltazar ng 25 points, 25 rebounds at tig-dalawang assist at block upang kamauhin ang La Salle Green Archers sa muling pagkatay sa National University Bulldogs, 85-61, sa 82nd UAAP seniors basketball tourney 2nd round elims Linggo nang hapon sa SM Mall of Asia Arena, Pasay.

Kontrolado ng DLSU ang labanan, umabot ang kalamangan sa 25 at pinagpag ang rally ng NU tungo sa second straight win at samahan sa fourth spot angSto. Tomas Growling Tigers sa 4-4, salampak sa 1-7 ang nasa ilalim na NU sa ikalwang dikit na pag-asusena.

“Nagpapasalamat ako kay Lord dahil maganda ‘yung laro ko. Pinakita ko, bumawi ako sa laro ko kasi nung laro ko sa UST medyo pangit yung laro ko, so sabi ni coach bumawi ako kaya ito naging maganda yung laro. Saka talagang pinaghandaan namin ang NU kasi sa first round lahat ng pagkakamali namin kailangan namin itama ngayong second round,” litanya ni Baltazar.

Katuwang ni Baltazar para sa España-based dribblers sina Andrei Caracut na umiskor ng 16, anim na board, limang feed, at Jamie Malanzo na may 12 pts., limang rebs., at tig-isang ast. at steal.

“It’s just a good win for us especially we wanted a good momentum heading to Sunday’s game. But more than that we just wanted a different approach come second round,” anang coach ng basketbolista taga-Taft na si Gian Nazario. “Our mindset has to change heading to the second round if we really wanna get where we wanna be.”

‘Di pa rin sapat ang performance nina Sean Dave Ildefonso na may 11 pts., dalawang rebs., at isang stl. at Shaun Danielle Ildefonso na naka-10 pts., dalwang rebs. at isang steal. (Janiel Abby Toralba)