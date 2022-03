Baltazar, Archers pinana Tamaraws

PUMOSTE si Justine Baltazar ng 20 puntos, 11 rebounds, dalawang steals, tig-isang assist at block upang pangunahan ang De La Salle University Green Archers sa 75-65 panalo laban sa Far Eastern University Tamaraws ng UAAP Season 84 men’s basketball tournament, Huwebes sa SM Mall of Asia Arena.

Nanatiling malinis ang kartada ng Green Archers sa torneo hawak ang 3-0 win-loss slate habang lubog sa 1-2 slate ang Tamaraws.

Katuwang sa panalo ng Taft-based squad si Mark Nonoy na dumiliber ng 17 points at tigalawang rebounds at assists, Kurt Lojera na kumana ng 10 puntos, at Mike Phillips na nagtala ng 16 rebounds, anim na puntos, tatlong assists, at tig-isang steal at block.

Matapos tumabla sa 32-all ang iskor makaraan ang first half, rumatsada sa ikatlong yugto ang Green Archers, 50-55, kasunod ng three-pointers nina Baltazar at Nonoy.

Samantala, kapos para sa Tamaraws ang 17 puntos hatid ni LJay Gonzales pati na ang double-double ni Emmanuel Ojoula na pumoste ng 13 points at 12 rebounds.

Sunod na makakatapat ng Green Archers ang Ateneo de Manila University Blue Eagles, Abril 2, Sabado. (Janiel Abby Toralba)