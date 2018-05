Balota at botante

Bukas, Lunes, Mayo 14, muli na naman na­ting isasagawa ang isa sa pinakapundasyon ng ating demokrasya, ang pumili ng mamumuno.

Nasa pinagsama-samang tinig ng mayorya ng botante ang desisyon kung sino ang papasan sa tungkuling pamunuan ang mga barangay kung saan tayo kabilang. Kritikal ang desisyong ito dahil sa mabilis na pagbabago ng ating panahon.

Laganap ang paggamit sa tradisyonal at bagong media sa pana­hon ng halalan, kaya naman may tsansang ang mahahalal ay iyong pinakatanyag, pinakapinag-uusapan, at may pinakamabangong personalidad.

Mistulang produkto ang mga kandidato. Bawat isa ay parang panindang inilalako ang sarili sa mga botante. Kaya ang kampanyahan ay parang isang malaking marketing ng produkto: kumpleto sa product sampling. Siguro nga ay para pang palengke.

Maraming lulutang na isyu ng dayaan, tiyak iyan. Sabi nga, sa bansang ito, walang natatalo sa eleksyon. Dinaya lang.

Sa pagboto nagkakaroon ng pagkakapantay-pantay. Iisa ang bilang ng boto ng mayaman sa mahirap, may mataas na pinag-aralan sa wala, kabataan o may edad. Kaya ang boto, itong akto ng pagpili at pagsulat sa balota, ay dapat na pinahahalagahan nang husto.

Lagi nating gina­gamit ang salitang boto, o ang akto ng pagpili sa mamumuno. Pero alam ba natin na itong salitang ‘boto’ ay orihinal na nanganga­hulugan ng ‘hiling’ o wish sa Ingles? ‘Votum’ ang etimolohiya o ang pinagmulan ng mismong salitang boto. Nagmula ito sa Latin na nangangahulugan ngang ‘hiling’.

Itong hiling na ito ang isinusulat natin sa balota. Hiling natin kung sino ang mamumuno sa atin.

Samantala, sa maniwala man kayo o hindi, ang etimolohiya ng papel na susulatan natin ng iboboto na tinatawag nating balota ay mula sa Italyanong sa­litang nangangahulugan ng maliit na bola.

Ang salitang ‘balla’ ang literal na salin ng bola o ball sa wikang Italyano. Ballota ang maliit na bola na unang ginamit bilang paraan ng pagpili ng pinuno.

Bawat botante noon ay bumoboto sa pamamagitan ng pagkuha ng maliit na bola o balota sa isang sisidlan, garapon o banga marahil. Ang balotang ito ay ilalagay naman sa isa sa maraming si­sidlan. Ang bawat sisidlan ay kumakatawan sa iba’t ibang kandidato.

Ang may pinakamaraming lamang bola sa loob ng sisidlan matapos ang botohan ang siyang itinatanghal na lider. Hindi na lamang mukhang bola ang ating balota, pero parehong proseso pa rin naman ang ginagampanan, ang magsilbing instrumento sa pagpili ng lider.

Bukas, gagampanan ng marami sa atin ang isa sa pinakaubod ng ating demokrasya. Huwag sana nating saya­ngin ang pagkakataon. Piliing mabuti ang ating pinuno. Huwag lamang magpapadala sa hitsura, sa porma, sa mababaw na pakikisama.

Suriing mabuti ang mga kandidato, huwag basta-basta magpapadala sa mga recycled na pangako.

