Ballsy: Salamat `di kami iniwan ng mga kaibigan ni PNoy

Ibinigay ng namayapang dating pangulong Benigno `Noynoy’ Aquino III ang lahat para sa mga Pilipino.

Ito ang inihayag ng kanyang kapatid na si Ballsy Aquino-Cruz sa ginanap na misa sa Ateneo de Manila University para sa unang taon ng pagpanaw ni PNoy na sumakabilang buhay sa edad na 61 noong Hunyo 24, 2021 dahil sa karamdaman.

Inalala ni Ballsy ang kanilang mga pinagdaanan sa pagkamatay ng nag-iisang kapatid na lalaki.

“Our highs would be comparable to yours, but our lows were extraordinary. There were times when we felt like we were a deadly virus, worse than COVID. Our mother bore the brunt of that and later, Noynoy did,” sabi ni Ballsy.

Kasabay nito, nagpahayag ng lubos na pasasalamat si Ballsy sa mga tunay na kaibigan na dumalo sa misa para kay Nonoy mula sa alma mater nito sa Ateneo.

“Kayong mga minsa’y pinagsilbihan ni Noynoy na naririto ngayon para gunitain ang anibersaryo ng kanyang pagsasakabilang-buhay, kayo ang mga tunay na mga kaibigan,” ani Ballsy. (Dolly Cabreza)