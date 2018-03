Ball nagliyab, Lakers hinakbangan ang Spurs

SININDIHAN ni Lonzo Ball ang rally ng Los Angeles Lakers sa final three minutes para kubabawan ang home team San Antonio Spurs 116-112 Sabado ng gabi.

Nagsalpak si Ball ng career-best six 3-poin­ters tungo sa 18 points, nagdagdag si Julius Randle ng 25 points at kinumpleto ng Lakers ang sweep sa apat na sunod na road games sa 72nd NBA 2017-18 elims game. May 21 points pa si Isaiah Thomas.

Lumamang pa ng hanggang 17 ang Spurs, pero walang nagawa para pigilan si Ball sa dulo.

Tatlong pukol sa labas ng arc ang ipinasok ni Ball sa final 3 mi­nutes at tumapos ng 6 for 10 sa long range.

Sa pang-apat niyang 3 ay dumikit ang Lakers 105-104 bago ang two free throws ni Randle na nabigay ng first lead sa Los Angeles 106-105 kulang 2 minutes na lang.

Sumagot ng jumper si Pau Gasol sa kabila, pero isa pang 3 ang pinakawalan ni Ball tungo sa 109-107 La­kers lead. Tabla ang iskor sa free throws ni Gasol, tinapatan ulit ng 3 ni Ball.

“Ball was amazing,” puri ni Spurs coach Gregg Popovich sa rookie guard ng Lakers. “He just got them back in the game and at that same period we didn’t make shots.”

Ininda ng San Antonio ang pagkawala ni LaMarcus Aldridge na inabot ng sprained ankle sa 121-116 loss sa New Orleans Pelicans noong Miyerkoles. ()