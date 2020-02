Balkman ‘sinapian’

NANATILING matatag ang MightySports-Creative Pacific sa late rally ng AS Sale of Morocco tungo sa 80-76 win para makipag-areglo ng titular showdown kontra defending champion Al Riyadi ng Lebanon sa 31st Dubai International Basketball Championship Biyernes ng gabi sa Shabab Al Ahli Club sa United Arab Emirates.

Parang sinapian ng kung anong espiritu si Renaldo Balkman sa pagkamada ng game-high 29 points sa likod ng 11-of-16 shooting.

Nagdagdag pa siya ng limang boards sa 34 minutong akyat-baba sa court.

“It was a tough game and good thing Renaldo carried us to victory,” kuwento ni coach Charles Tiu. “We have to be consistent from start to end if we are to win thechampionship.”

Gaya ng Mighty Sports-Creative Pacific, nahirapan din muna ang Al Riyadi bago itakas ang 91-90 win sa sarili nitong laban.

Habang isinusulat­ ­­ang balitang ito ay nagbabakbakan na Sabado ng gabi ang Mighty Sports-Creative Pacific and Al Riyadi kung saan tangka ng una, suportado ng Oriental Game, Go for Gold, Gatorade at Discovery Primea-ang ikalawang sunod na international title matapos magwagi rin sa 2019 Jones Cup nang walang talo.

“I am proud with our players for playing with great resolve. We have already bettered our performance last year,” sabi ni Mighty Sports owner Alexander Wongchuking.