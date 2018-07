Balkman ng San Miguel maginoo

NASUBOK ang lamig – o init – ng ulo ni Renaldo Balkman, Sabado ng gabi sa Smart Araneta Coliseum.

Sa dulo ng 101-97 loss ng San Miguel Beer sa Magnolia, nagkabuhol ang braso nina Balkman at Hotshot big man Ian Sangalang habang nagpupuwestuhan sa free throw. Naitulak ni Sangalang ang SMB import, nagkagirian bago pumagitna ang mga kakampi nila.

Nang mahimasmasan, si Balkman pa ang lumapit kay Sangalang sa bench ng Magnolia para makipag-ayos.

Na-ban sa PBA si Balkman noong 2013 nang sumiklab ang galit sa isang laro sa Commissioner’s Cup, sinakal pati ang teammate sa Petron na si Arwind Santos. Nitong March, inalis ni Commissioner Willie Marcial ang ban kaya muling nakapag­laro sa PBA ang Puerto Rican.

Sa talo ay natengga sa 6-5 ang SMB kabuhol ang mga sister team Ginebra at Magnolia. Pagkatapos basagin ang quotient, No. 5 ang Gins, No. 6 ang Beermen at No. 7 ang Hotshots.

Toka ng SMB ang karibal na TNT KaTropa sa best-of-three quarterfinals sa first game ngayon sa Big Dome din. Sa nightcap ang bakbakan ng Gins at No. 4 Meralco.

Sinelyuhan ng Texters ang No. 3 matapos kalusin ang top seed Rain or Shine, 100-85 sa first game noong Sabado. Ang kamador ng TNT na si Terrence Romeo, handa nang sumabak sa series.

“’Di pa ‘yun ang gusto naming makuha pero mas pagbubutihin namin sa playoffs,” giit ni Romeo, namigay ng career-high 12 assists. “’Yung ang kailangan, makapasok kami sa semis then bahala na.”

Isang beses pa lang nakarating sa semis si Romeo, noong 2016 Philippine Cup habang nasa GlobalPort kontra Alaska. ()