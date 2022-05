Balitang totoo nasa mainstream media

“The thought that so many people get their news from social media really is scary.” – Rush Limbaugh

Dapat na magkapit-bisig ang mga nasa tinatawag na ‘mainstream media’ para hindi tuluyang maligaw ang publiko sa totoong nangyayari sa ating paligid.

Kung hindi ito magagawa agad-agad, ang hinaharap ng Pilipinas ay nasa matinding panganib.

Nitong nagdaang kampanya, halos lahat ng kampo ng bawat kandidato ay nagmentine ng ‘troll farm’.

Kanya-kanyang bidahan at siraan ang ating nasaksihan. Kanya-kanyang kasinungalingan ang ikinalat para atakihin ang kalabang kandidato at mga kritiko.

Noong 2019, ayon sa pag-aaral na “Information Disorder in Asia” na isinagawa ng mga propesor mula sa Pilipinas at Hong Kong, may malaking epekto ang ‘troll farm’ o ‘troll army’ sa eleksyon.

“Ang eleksyon din ang panahon kung saan ang pagmamanipula ng impormasyon ay naging isang malaking negosyo para sa mga ahensya ng PR, political consultant at social media impresario, at sa tulong ng media,” Prof. Ma. Sinabi ni Diosa Labiste ng University of the Philippines College of Mass Communication.

Ang paglago ng ‘troll army’ sa Pilipinas ay hindi nakapagtataka dahil para sa mga walang trabaho o di natanggap sa iba’t ibang media outlet, malaki na agad ang kita sa simula.

Ang mga entry level troll noong 2019 ay kumikita ng P30,000 kada buwan habang ang kanilang mga matagal na at may karanasan ay tumatanggap ng P50,000 hanggang P70,000 bawat buwan bilang suweldo.

Ang iba pang kilalang social media influencer o vlogger kung hihilingin ng kliyente, ay maaaring bayaran ng P30,000 para sa isang post sa social media. Uulitin ko P30,000 per post.

Dahil sa pera handa nilang ipagbili ang kanilang kaluluwa para maging instrumento sa pagpapakalat ng ‘fake news’.

Mura lang ang puhunan – isang mikropono, headset at kapal ng mukha. Di na kailangang mag-apply. Ang kailangan mo lang ay maging mahusay na komedyante, manhid , intrigero at ugaling mapanira, puwede na!

Pero marami din naman na influencer at vlogger ang positibo ang kanilang mga post at hindi nakakasira sa kalikasan.

Ngayong tapos na ang eleksyon, mayroon ba’ng bagong misyon ang ‘troll farm’? Ang siraan at alisan ng kredibilidad ang ‘mainstream media’.

Nakakagulat na hindi na ang kandidato nila ang laman ng bawat post kundi ang mga paninira o gawa-gawang istorya para sa ilang kilalang news TV personality.

Pati ang isyu ng prangkisa ay muling naungkat. Hindi nalalaman ng ‘troll army’ na ang prangkisa ng isang media entity ay nanggagaling sa Kongreso at hindi sa Office of the President.

Kahapon lang, ang paksa ng aming talakayan sa programa namin ni Connie Sison ay ang dagdag na benepisyong matatanggap ng mga nurses, sa public at private hospitals. Pero ang sunud-sunod na text sa aming comment section ay akusasyon ng pagiging ‘bias’ o supporter ng iba pang kandidato.

Nakakatawa. Hindi pa ba kayo pagod sa inyong panlilinlang ? Anim na taon ba ang kontrata ? Sinusulit ba ang ‘bonus money’ ? Paano kayo nakakatulog matapos mag-post ng imbentong kuwento o makasira ng buhay at pagkatao ng iba ?

“Do not feed the trolls…” Para sa mga responsableng mamamayan, huwag nang ikalat ang kanilang ‘fake news’ . Halos lahat ng ‘troll army’ ay gustong maging biglang sikat . At ‘di pagpansin sa kanilang mga post ay magdudulot sa kanilanng labis na kalungkutan at sa bandang huli ay kawalan ng trabaho .

Malaki pa ang trabaho nating lahat laban sa kasinungalingan . Hindi dapat manaig ang kasamaan sa kabutihan , sa politika man o sa pang-araw araw nating pamumuhay.

Maging mapagmasid at matalino . Nasa ‘mainstream media’ ang mga balitang totoo .

Walang Personalan.