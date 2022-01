Balikat aayusin, Russell reresbak

MATAPOS patutsadahan ni Pinoy world boxing champion Mark Magsayo na handa nitong kasahan sa rematch si former WBC featherweight title holder Gary Russell Jr., hindi naman nagpatinag ang huli sa hamon at handa aniya itong rumesbak oras na umayos na ang kanyang balikat.

“I might give my shoulder a fix and be back at it,” buwelta ni Russell.

Nagsimula ang pasaringan ng dalawang boksingero nang uriratin ang undefeated Boholano sa isang post-fight interview kung handa ba itong makipag-upakan muli kay Russell na nakaranas ng torn tendon sa kanang balikat bago ang kanilang sagupaan nitong Linggo.

Nagwagi ang Pinoy via majority decision para masungkit ang WBC featherweight diadem.

“Yeah, I want a rematch,” ani Magsayo. “(But) would he want a rematch? That’s the question.” (Aivan Episcope)