Balik tanaw sa mga lodi ng 80s

Naaalala n’yo pa ba ang ground-breaking moments noong Dekada ‘80? Isa sa sinasabing pinakamaganda at phenomenal decade ang ‘80s dahil dito pumasok ang mga pagbabago sa sining ng musika, pelikula, fashion at pati na ang mga bagong nadiskubre sa larangan ng science at technology.

Kabilang sa mga 80s ground-breaking moment na naganap sa mundo ay ang 1981 Royal Wedding nina Prince Charles at Lady Diana Spencer in London; unang pag-launch ng Space Shuttle Columbia noong 1981; ang pagbagsak ng Berlin Wall noong 1989; ang paglabas ng kauna-unahang IBM Personal Computer in 1981; ang pagdaos ng Live Aid concert in 1985 para makatulong sa naganap na famine sa Ethiopia; ang second new wave music invasion sa American music industry in 1982 tulad ng Duran Duran, Culture Club at Spandau Ballet; ang pagkapanalo ni Michael Jackson ng walong Grammy Awards in 1984; The Last Emperor won 9 Oscar Awards in 1987; at ang hindi malilimutang Chernobyl disaster in Ukraine noong 1986.

Sa Pilipinas, lalo na sa mundo ng sining, maraming hindi malilimutan na kaganapan noong dekada ‘80 at ating babalikan ang iba sa mga iyon…