Balik-tanaw sa 2020

Ilang araw na lang at matatapos na ang 2020 na puno ng pagsubok at sakripisyo sa sambayanang Pilipino dahil sa epekto ng pandemya.

Kakaiba ang pagdiriwang ng mga Pilipino ngayong kapaskuhan kumpara sa mga nakagawiang ginagawa dahil sa ipinaiiral na paghihigpit ng gobyerno para masigurong ligtas at manatiling malusog ang bawat mamamayan sa banta ng COVID-19 .

Pero sa kabila ng mga dinanas na sakripisyo, kaisa po tayo sa paniwala ng mayorya ng mga Pilipino na naging maagap ang gobyerno sa pagtugon sa problema ng COVID-19. Kaya naman isa ang Pilipinas sa may mababang antas ng mga nasawi kumpara sa maraming bansa sa mundo.

Disyembre pa lamang ng 2019 ay kumilos na ang gobyerno, partikular ang Department of Health (DOH) para agapan ang pagkalat ng COVID-19 sa bansa.

Agad pong gumawa ng mga hakbang ang pamahalaan at nagsulong ng mga programa para maging minimal lang ang epekto ng COVID-19 sa bansa, lalo na sa iba’t ibang sektor ng lipunan na nakaranas ng bagsik ng virus.

Tinugunan po ng Duterte administration ang pangangailangan ng mga Pilipino partikular na sa aspeto ng healthcare, ekonomiya at maging sa pangangailangan ng libo-libong Overseas Filipino Workers (OFWs) na nawalan ng trabaho at napilitang umuwi ng bansa.

Ilan sa pinakamahalagang ginawa ng administrasyon sa pagtugon sa problema sa COVID pandemic ay ang mga inilunsad na programa sa ilalim ng Bayanihan to Heal as One Act at Bayanihan to Recover as One Act kung saan ibinuhos ng Duterte administration ang pagtulong sa halos lahat ng sektor ng lipunan.

Pero naging prayoridad po ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtulong sa ilang milyong pinaka-mahihirap na sektor kung saan binigyan ng tulong pinansiyal ang mga ito sa kasagsagan ng pandemya.

Sa administrasyong Duterte lamang po naramdaman ng mga pinaka-mahihirap na sektor ang pagdamay, pagtulong at pagpapahalaga sa kanila na hindi nila naranasan sa ibang administrasyon.

Pinatunayan po sa October 2020 Ulat ng Bayan survey ng Pulse Asia na 84% ng mga Pilipino ay sumasang-ayon sa ginagawang aksiyon ng Duterte Administration na makontrol ang pagkalat ng COVID-19 sa bansa.

Kasama rin sa survey ang 92% na marka ni Pangulong Duterte dahil maraming mga Pilipino ang naniniwalang ginawa lahat nito ang mga hakbang at programa para mapigilan ang mas lalong pagkalat ng COVID-19 sa buong bansa.

Wala pong ibang naging lider ng bansa na nakakuha ng ganyang kataas na marka ng trust at performance rating habang may kinakaharap na pandemya ang bansa kundi si Pangulo Duterte lamang.

Kaya naman hindi tumitigil ang Duterte administration sa pagtulong at pagbabantay sa kalusugan ng sambayanan. Patunay dito ang pagbagal nang pagkalat ng COVID-19 dahil sa pinaigting na testing capacity at ang tumaas na recovery rate ng mga tinamaan ng virus, kasama na dito ang pagsunod ng mga Pilipino sa mga ipinatutupad na pag-iingat gaya ng paggamit ng face maak, face shield at pagsunod sa social distancing.

Halos abot-kamay na ng mga Pilipino ang pag-asa para makabangon sa pandemya sa pamamagitan ng bakuna kontra COVID na inaasahang darating sa bansa sa susunod na ilang buwan. Kaya mahalagang panatilihin ang disiplina at tiyaga para maabutan ang pagdating nito at malagpasan ang pagsubok na dinaranas ng sambayanan at ng sangkatauhan.

Bukod sa pinagdadaanang pandemya, hindi rin nakaligtas ang bansa sa mga kalamidad gaya ng bagyo na nagpalubog sa maraming lugar sa Marikina City at Cagayan Valley, subalit hindi pinanghinaan ng loob ang ating mga kababayan, bagkus ay nanatili ang katatagan, tapang at lakas ng loob ng mga ito para makabangon.

Maraming mga natutunang leksiyon ang mga Pilipino sa mga pinagdaanang karanasan nitong 2020 na lalong nagpatatag sa bawat isa at sa pagsalubong sa bagong taon ay mayroon pa ring bahagyang agam-agam kung paano mag-adjust sa “new normal”.

Hindi pa tapos ang laban ng mga Pilipino laban sa pandemic at umaasa ang gobyerno na mapanatili ng sambayanan ang pagkakaisa para harapin ang ano mang hatid ng 2021 .

Hinihiling ko po sa bawat isa na panatilihin ang disiplina at sundin ang health protocols na ipinatutupad ng gobyerno lalo na sa pagsalubong sa bagong taon, at nawa’y malagpasan ang lahat mg mga balakid at muling makabangon bilang isang bansa.

Hangad ko po ang masaya, ligtas, malusog at maunlad na bagong taon sa lahat!