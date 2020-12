Balik tanaw: Mga isyung bumulabog sa Kamara

ABS-CBN kinandado

Ang naging desiyon ng Kamara na ipasara ang giant network na ABS CBN ang pinakamalaking isyung bumulabog sa kapulungan ngayong 2020.

Sa kabuuang 85 miyembro ng House committee on Legislative franchises, 70 dito ang pabor sa resolusyon para ibasura ang renewal ng prangkisa ng ABS CBN habang 11 ang no, 2 ang nag- inhibit at isa ang nag –abstain.

Nag -ugat ang lahat nang mabigo ang Kamara na aksiyunan ang nakabinbing panukala ukol sa franchise renewal ng network na hanggang mapaso ito noong Mayo 4, 2020 dahilan upang mag- isyu ng cease and desist order ang National Telecommunications Commission (NTC) kinabukasan (Mayo5) para ipatigil na ang operasyon ng network sa buong bansa.

Dumaan sa maraming bangayan ang usapin matapos na igiit ng liderato ng kamata sa NTC na mag isyu ito ng provisional authority para magpapatuloy ang operasyon ng network ngunit ang office of the solicitor general ay nagbantang kasuhan ang NTC oras na magisyu ito ng provisional authority dahil sa paliwanag na tanging ang Kongreso lang ang may kapangyarihan sa ilalim ng Saligang Batas na magbigay ng prangkisa sa isang broadcast network.

Umani ng ibat ibang reaksiyon ang pagbasura sa prangkisa at ilan ay naniniwalang isa itong pagsupil sa karapatan ng pamamahayag o press freedom habang ang Ilan ay naniniwalang dapat lamang na panagutin ang sinumang nagkakasala o lumabag sa batas.

PhilHealth scam

Isa pang mainit na isyu na naungkat ng Kamara ay ang talamak na katiwalaian sa Philippine Health Corporation ( PhilHealth).

Si Anakalusugan Partylist Rep. Mike Defensor, chair ng Committee on public accounts at namuno sa imbestigasyon ang nagsiwalat sa P153.7 bilyong nawala sa PhilHealth mula 2013 hanggang 2018 dahil sa ‘overpayment at fraud’ bunsod ng ‘case rate system’ ng ahensiya.

Nabunyag rin ang pagrelis ng PhilHealth ng Interim Refund Mechanism (IRM) funds na P1.49 bilyon sa 51 hospitals kahit May fraud-related offenses.

Nasilip din P600 milyong ‘amnesty scandal’ sa ahensiya.

Si Surigao del Norte Rep. Robert ace Barbers, ang nagsiwalat na mula 2011 hanggang 2019, maraming mga ospital sa bansa ang hindi nakakuha ng payments o claims mula sa PhilHealth na aabot sa P4 bilyon na pawang ibinasura ng Protest Appeals and Review Department (PARD) ng PhilHealth.

P15B utang ng Meralco

Ang pagkakautang ng ilang power firms tulad ng Meralco sa Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation (PSALM) ay kabilang rin sa mainit na isyung inimbestgahan ng Kamara.

Nalaman sa imbestigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability at Committee on Public Accounts na papalo sa humigit-kumulang sa P95 bilyon ang utang ng malalaking power firm at isa dito ang Meralco na may utang na P14.9 billion sa PSALM na noong pang 2001 na lomobo na lang sa paglipas ng mga taon.

Girian sa Speakership

Sa huling bahagi ng taon, nasentro pa rin sa mainit na isyu ang kapulungan matapos na pumutok ang namuong sigalot sa pagitan nina House Speaker Lord Allan Velasco at dating Speaker Alan Peter Cayetano dahil sa usapin ng speakership na umabot sa pagreperi ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ang dalawa ay may naunang nabuong ‘term sharing’ agreement kaugnay sa pag upo bilang Speaker na mismong sinaksihan ng Pangulo.

Nakapaloob sa naturang ‘deal’ na maunang uupo si Cayetano sa unang15 buwan mula nang mahalal noong Hulyo ng nakaraang taon habang ang nalalabing 22 buwan ay si Velasco.

Dahil sa bangayan, naapektuhan ang deliberasyon ng 2021 proposed budget na naipasa pa lamang sa second reading matapos na ipasya ng liderato ni Cayetano na suspendihin ang kanilang sesyon at ipaubaya na sa binuong komite ang pagpapatuloy ng paghimay sa budget.

Ngunit nabahala ang Malakanyang sa pagkaipit ng budget Kung kaya’t nagpatawag ng special session ang Pangulo mula Oktubre 13 hanggang 16.

Bago pa binuksan ang special session ay pinilit ng mga supporter ni Velasco na mailuklok ito sa pamamagitan ng pagdaos ng sesyon sa Celebrity Sports Plaza sa Quezon City at sa botong 186-0 ay pinagtibay sa session hall ang pagkaluklok kay Velasco.

Kasabay ng pagkaluklok kay Velasco ay ipinahayag na rin ni Cayetano ang pagbibitiw. (Eralyn Prado)