Balik tanaw at mataas na grado sa 4 taon panunungkulan ni Pangulong Duterte

Marami ang nagtatanong kung ano ang maibibigay nating grado sa istilo ng pamumuno ni Pangulong Duterte ngayong sumapit ang ika-apat na taon niya sa Malacañang. Tulad na rin ng aking naging pahayag, ang “strongman leadership” ni Presidente Duterte ay akmang-akma sa makukulit at mahirap pasunurin nating mga kababayan. Ang istilong ito ay swak para ibalik ang disiplina na tila nakalimutan na ng iba. Kilala rin siya bilang totoong tao at walang paligoy-ligoy sa pagbibigay sa bayan ng kanyang kaisipan, kaya naman mas lalo pa siyang minahal ng taumbayan.

Isa-isahin natin ang ilan sa naging hakbang ni Presidente nitong nakalipas na apat na taon niya bilang haligi ng Pilipinas.

Una, ang pag tupad niya sa kanyang pangako na lalabanan ang iligal na droga na sumisira sa kinabukasan ng napakarami sa atin, at kasama nito ay ang paglaban sa kriminalidad. Bago ko lisanin ang Philippine National Police bilang ama ng kapulisan, nakakita tayo ng nasa 130,000 drug offenders na na-aresto, mahigit 1.2 milyon ang drug offenders na sumuko, at ang index crime volume sa buong bansa ay bumaba ng halos kalahati. Isang bagay na makikita nating patuloy paring ginagawa ng kasalukyang liderato ng PNP pati na ng PDEA. Kapansin-pansin din ang matapang na pag laban ng ating Armed Forces of the Philippines sa mga terrorista at sa “lawlessness” sa ilang bahagi ng bansa.

Pangalawa, base sa pinakahuling ulat ni Finance Secretary Sonny Dominguez, talaga namang hindi maipagkakaila na naging napakabuti ng ating ekonomiya sa ilalim ng pamamahala ng ating mahal na pangulo. Tinupad niya ang pangakong aalisin sa kahirapan ang 6 milyon nating kababayan sa pagtatapos ng kanyang termino, pero nagawa ito noong 2018, sa gitna palang ng nasabing termino.

Laman ng balita hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo ang pagkalugmok ng mga ekonomiya dahil sa COVID19. Totoong nakakatakot ang kinakaharap nating problema, pero hindi lamang tayo ang nakakaranas ng pagkalugmok ng ekonomiya, kahit mga bansang tinatawag na superpower ay walang takas.

Pero naniniwala ako na ang pagpapatuloy ng “Build, build, build” program ng Duterte administration ay magiging susi para mabilis na makabangon ang ekonomiya. Nakita na natin ang ilang epekto ng flagship program na ito sa mga naunang taon ni Pangulong Duterte – mas maraming imprastraktura, mas maraming trabaho at mas maraming negosyo ang pumapasok. Kaya naman, dapat lang itong magpatuloy, at mas kailangan natin ito ngayon dahil sa mga negatibong epekto ng COVID19. Ang programang ito ang magiging ‘recuerdo’ o pamana niya sa susunod na mga henerasyon.

Ikatlo ay ang COVID19 response na pilit na sinisiraan ng iba, pero talaga namang kita natin na pilit ipinagbubuti ng pamahalaan. Milyon-milyong Pilipino ang nakinabang at nakikinabang sa social amelioration program, pinalalakas ang testing capacity sa buong bansa, at hinihigpitan ang mga tao sa pamamagitan ng community quarantine ng sa gayun ay mapigilan ang pag kalat ng virus.

Kaya naman kung ako ang tatanungin, pasadong pasado si Presidente Duterte sa kanyang panunungkulan sa loob ng unang apat na taon. Ika nga sa ingles, with flying colors pa. At kung pagbabasehan natin lahat ng nag daang survey patungkol sa satisfactory rating ng pangulo, alam kong hindi lang ako ang magbibigay ng ganitong grado, kundi ang nakararaming Pilipino.

Kasama din ng mga Pilipino, ako’y nagdadalamhati sa nangyaring trahedya sa Sulu kamakailan at alam kong mataas ang tensyon sa pagitan ng tropa nating sundalo at kapulisan ngayon dahil apat na sundalo ang namatay.

Buong puso ang ating pakikiramay sa pamilya ng mga namatayan. Nananatiling mataas ang ating respeto sa mga bata pang sundalong ito na katulad natin ay iniaalay ang buhay sa pagsisilbi sa bayan.

Nananawagan ako sa ating mga kasamahan sa AFP at PNP, huwag nating pabayaan na magkaroon ng hidwaan o lamat ang samahan ng ating mga tropa. Iisa lang naman ang layunin natin, ang maglingkod sa bawat Pilipino at itaguyod ang kaayusan sa ating bayan. Gayun pa man, hangad natin na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng ating mga kabaro at bigyan natin ng pansin at karapat-dapat na solusyon ang naging pagkakamali upang masigurong hindi na kailan pa man mauulit ang kaparehong trahedya.