Balik scientist nagpasiklab sa ASEAN award

Bumida na naman ang isang Balik Scientist awardee matapos kilalanin bilang Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)-Republic of Korea (ROK) Science, Technology and Innovation Pioneer.

Kinilala ng Department of Science and Technology-Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technology Research and Development (DOST-PCIEERD), ang Pinoy scientist na si Dr. Lawrence Limjuco.

Ayon sa Facebook post nito, “Our warmest congratulations to our 2020 Balik Scientist Awardee Dr. Lawrence A. Limjuco for being awarded as the ASEAN-ROK STI Pioneer!”

Si Limjuco ay nakapagtapos ng Bachelor of Science degree in Chemical Engineering sa Ateneo de Davao University at kumuha ng integrated Master of Science/Doctor of Philosophy degree in Energy Science and Technology sa Myongji University, Yongin, South Korea bilang isang international scholar student.

Naging makabuluhan ang mga research ni Limjuco, kabilang ang paksang polymeric composite membranes and materials science for energy and environmental remediation application.

Ang ASEAN-ROK Award for Excellence in Science, Technology and Innovation ay taunang ginagawa upang kilalanin ang mga kahusayan ng mga scientist at engineer na kasapi ng ASEAN. (Vick Aquino)