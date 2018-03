Balik Scientist Act magpapabaha ng teknolohiya balik ‘Pinas – Salceda

INAASAHANG mababaligtad ang tinatawag na ‘Brain Drain’ o ang paglipat sa ibang bansa ng mga Filipinong ‘scientist and technologist’ o dalubhasa sa agham at tek­nolohiya, upang kumita­ ng malaki, at babalik sila sa Pilipinas sa ilalim ng Balik Scientist Act na malapit nang pagtibayin ng bicameral conference committee ng Kongreso.

Ayon kay Albay Rep. Joey Sarte Salceda, ang prinsipal na may-akda ng panukalang batas sa Kamara, pababahain din sa bansa ng Balik Scientist Act ang mga makabagong teknolohiyang taglay ng naturang mga dalubhasa at iba pang maaakit at mali­likha nila na magpapabilis ng pagsulong ng Pilipinas.

Layunin ng Balik ­Scientist Act na patibayin lalo at gawing permanente ang dating Balik Scientist Program (BSP) na nilikha ng PD 819 noong 1975. Marami ring mga kabutihang nagawa ngunit limitado ang naging tagumpay nito dahil sa mga kaganapang humadlang sa pagtugon nito sa maseselang problema.

“Dahil sa magagandang oportunidad at mga benepisyong laan ng bagong batas sa mga balikbayang dalubhasa, lalong mapapataas at mapapa­laganap ang mga kaalaman at kahusayan ng mga Pinoy sa agham at teknolohiya sa tulong ng mga paaralan at korporasyon, at lalong makakasabay ang Pilipinas sa iba pang mga prog­resibong bansa,” paliwanag ni Salceda.

“Ang kadalubhasaan ng mga Pinoy ‘expertise scien­tist and technologist’ na nasa ibang bansa ay mahalagang sangkap sa mga ‘political, economic­ and social development’ na pagpupunyagi ng Pilipinas,” ayon pa kay Salceda.

May katugmang isa pang panukalang batas ang Balik Scientist Act – ang ‘Science for Change Program’ o S4CP na la­yunin namang pabilisin at palaguin ang mga pamumuhunan sa agham, teknolohiya at panana­liksik tungo sa kaila­ngang pagbabago sa mga larangang ito at sa tunay na makabuluhang pagsulong ng bansa.

Ang S4CP na tinagurian ding ‘Science for the People’ o Agham para sa mga Tao, ay binalangkas ni Salceda sa pakikipag-ugnayan sa Department of Science and Technology at ‘science/technology–research/development community’ ng bansa.

“Sadyang kailangan ng Pilipinas ang ganitong batas,” diin ni Salceda.