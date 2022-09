Balik Pinas na: Gabby naudlot pagtira sa Tate

Noong una ay naikuwento ng isang malapit kay Gabby Concepcion na mag-i-stay muna sa Amerika ang Kapuso actor habang wala pa siyang bagong teleseryeng sisimulan sa GMA-7, pero ngayon, biglang uuwi na pala sa ‘Pinas ang tatay ni KC Concepcion.

Aalis na raw sa Amerika si Gabby on Monday at nasa atin na sa Wednesday at deretso na kaagad sa RT-PCR swab test ng Kapuso Network dahil sa Thursday ay magte-taping na siya para sa ‘Daig Kayo ng Lola Ko’.

Bale may six taping days daw si Gabby para sa weekly fantasy series na ‘yon ng GMA-7.

So, may work siya sa ‘Pinas, kaya pauwi na si Gabby. Bongga!

Pero after ng last taping day niya on September 13, the next day ay fly na siya pa-Hawaii at mula roon ay pupunta ng San Francisco si Gabby at may iba pa raw commitments na show sa Amerika ang Kapuso actor.

Sa October 19 naman ang lipad ni Gabby pa-Australia dahil may ilang shows siya sa Sydney (judge siya sa isang beauty pageant at kakanta rin), Brisbane at Melbourne.

Teka! Bago kaya umuwi ng ‘Pinas si Gabby ay magkaroon sila ng chance ng panganay niyang anak na si KC Concepcion na magkita sa Los Angeles, California?

Si KC din ang nagkuwento sa akin na nagkakausap sila ng kanyang tatay at sa katunayan, noong kagagaling pa lang niya sa Italy ay nagtelebabad nga raw silang mag-ama.

Bale tatlong oras daw silang nag-usap sa cellphone.

Anyway, may ibang mga producer sa Amerika ang nakakatsikahan ko na gusto raw pagsamahin sa isang concert sina Gabby at KC.

Nang makachikahan ko nga si KC sa iSkin Med Spa event sa Beverly Hills, California last weekend, nasabi niya sa akin na sana nga raw ay matuloy ‘yon.

Nice!

Ruffa atat nang hawakan diploma

Kahapon ay ka-text ko si Ruffa Gutierrez.

Sabi ko, “Done na ang graduation mo?”

Sagot ni Ruffa, “That’s tomorrow pa! ‘Kaloka!”

Natawa ako. Nalito kasi ako, Dondon (my dear editor), dahil iba nga ang oras dito sa Amerika at sa ‘Pinas.

Today (Friday) pa nga lang pala magmamartsa si Ruffa sa PICC para tanggapin ang kanyang bachelor’s degree in Communication Arts diploma from the Philippine Women’s University under the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program (ETEEAP).

Anyway, nang magkachikahan naman kami kahapon ni Annabelle Rama ay tinanong ko siya kung after ba ng graduation ni Ruffa ay magbe-breakfast sila, pero hindi raw siya sure dahil ang alam niya ay may ‘It’s Showtime’ pa ang kanyang panganay na anak at baka after 3:00pm pa raw sila magkita-kita para i-celebrate ang important milestone sa buhay nito.

Congratulations, Ruffa!