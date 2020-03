Balik pagbabasa sa panahon ng coronavirus

Kung hindi niyo hilig na panoorin muli ang reruns ng mga palatuntunan sa free television at kung wala kayong access sa Neflix, I-flix, HBO Go o kung ano pang cable provider, ito ang tamang panahon na basahin muli ang mga paboritong aklat na inyong kinalakihan o kaya ay mga binili na dahil sa iyong abalang buhay at iskedyul, hindi mo bakuklat-buklat.

Pwedeng basahin ang mga nobela, klasiko I kontemporaryong panitikan, autobipgraphies at talmbuhay, librong ang laman ay mga tula, sanaysay, o film reviews.

Maganda ring libangan ang coffee table books tungkol sa fashion, photography, glamour portraitures ng mga sikat na tao sa showbiz, Renaissance art at marami pang iba.

Sa araw na ito, hayaan niyong ibahagi ko ang ilang mga aklat na tunay kong kinagiliwan at nawa, meron rin kayong mga ito at inyong muling buksan at balikan ang mga natatanging katauhan, kwento at aral sa buhay.

“Como Agua Para Chocolate o ike Water For Chocolate ni Laura Esquivel,” ito ay tungkol sa buhay ni Titan, ang magandang bunsong anak na ipinagbabawal na pakasalan ang kanyang tunay na pag-ibig, si Pedro dahil ayon sa nakaugaliang tradisyon sa Mehiko, dapat alagaan ni Tita ang kanyang ina. Ang nangyari si Pedro, napilitang pakasalan ang kanyang nakatatandang kapatid na si Rosaura bagaman mahal pa rin niya si Tita. Ang sitwasyon ay lumilikha ng maraming pag-igting sa pamilya, at ang mga malakas na emosyon ni Tita ay kanyang hindi sinasadyang mailahok sa kanyang pagluluto. Sa paglipas ng mga taon, ang hindi pangkaraniwang mga pangyayari ay sumusubok sa walang hanggang pag-ibig nina Pedro at Tita.

“Cien Anos de Soledad o One Hundred Years of Solitude ni Gabriel Garcia Marquez,” epikong kwento ng pitong henerasyon ng pamilyang Buendía na sumasaklaw din sa isang daang taon ng magulong kasaysayan ng Latin American. Mula sa unang kwento ni José Arcadio Buendía na siyang nagtayo ng lungsod ng Macondo sa gitna ng isang latian. Sa simula ay maunlad, ang bayan ay nakakaakit ng mga Gypsies at hucksters — kabilang sa mga ito ang matandang manunulat na si Melquíades. Ang isang bagyo sa tropiko na tumatagal ng halos limang taon na halos sumisira sa bayan, at sa ikalimang henerasyon ng Buendía at ang pisikal na kahinaan nito ang siyang dahilan sa tuluyang pagkasira ng pamilya. Ang isang bagyong may kasamang buhawi sa wakas ay tinanggal ang lahat ng mga bakas ng lungsod.

Isa pang nobela ni Ginoong Marquez ang “El amor en los tiempos del cólera o Love In The Time of Cholera,” kwento ni Florentino Ariza na sa unang sulyap pa lang kay Fermina Daza, minahal na niya ito. Ang kakayahan ng Florentino bilang isang makata ay gumising ng isang katulad na simbuyo ng loob sa loob ng Fermina. Ngunit ang ama ni Fermina ay hindi pumayag sa pag-iibigan at panata na panatilihing hiwalay ang dalawa. Kalaunan ay ikinasal ni Fermina ang isang aristokratikong doktor at lumipat sila sa Paris. Gayunman, mahal pa rin ni Florentino si Fermina at matiyagang naghihintay ng pagkakataon na makasama siya muli.

“The World According To Garp ni John Irving,” tungkol sa mag-inang si Jenny Fieldsi isang World War II nars at anak niyang lumaki bilang si T.S o si Garp. Lumaki si Garp, na naging matagumpay sa pagsusulat ng fiction, ngunit hindi halos kapareho ng katanyangan ng kanyang ina na ang isinusulat ay feminist non-fiction. May tatlong bagay na kinahihilagan ni Garp na di sinasang-ayunan at gusto ng kanyang ina, ang sex, wrestling at fiction.

At panghuli, pinaka-mainam na aklat na basahin para sa mga teen-ager ang “JD Salinger’s Catcher In the Rye,” ito ao a tungkol sa 16-taong-gulang na binatilyo, si Holden Caulfield matapos na siya ay pinalayas mula sa paaralan. Litong-litong at nabigo, mababasa kung paano hinanap ni Holden ang “katotohanan” ng kanyang buhay at kung bakit para sa kanya, ang mga taong may sapat na gulang ay pawag nagpapangap lamang.

Ilan pa sa mga aklat na highly recommended ng inyong lingkod ay ang Sun Tzu’s The Art of War, Milan Kundera’s The Unbearable Lightness of Being at ang Benjamin Hoff’s The Tao of Pooh and The Te of Piglet.