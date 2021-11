Balik number coding umpisa na

Simula ngayong araw, epektibo ng ipatutupad ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang pagbabalik ng Unified Vehicular Volume Reduction Program (UVVRP) o number coding scheme sa hanay ng mga pribadong sasakyan simula alas-5:00 ng hapon hanggang alas-8:00 ng gabi.

Ipatutupad ito simula Lunes hanggang Biyernes pero papayagan naman silang makalabas sa mga kalsada ‘pag holiday.

Sa ilalim ng inaprubahang MMDA Resolution No. 21-30, bawal magbiyahe tuwing Lunes ang mga sasakyan na nagtatapos sa 1 at 2; 3 at 4 ‘pag Martes; 5 at 6 tuwing Miyerkoles; 7 at 8 tuwing Huwebes; at 9 at 0 tuwing Biyernes.

Ayon kay MMDA chairman Benhur Abalos, layon ng hakbang na maiwasan ang muling pagsisikip ng daloy ng trapiko sa mga darating na raw bunsod ng pagluwag ng lockdown status sa National Capital Region dahil na rin sa pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. (Mia Billones)