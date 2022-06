Balik normal lahat sa alert level 1

Inalis na ng Inter-Agency Task Force ang lahat ng mga restiction o paghihigpit sa mga aktibidad sa mga lugar na nasa alert level 1.

Mangangahulugan ito na pinapayagan na ang full operations ng mga establisimento, gayundin sa indoor at outdoor activities na matagal ding napigil dahil sa COVID-19 pandemic.

Sinabi ni acting Presidential Spokesman Martin Andanar na magiging mas maluwag na ang mga polisiya at mga protocols subalit kailangan magpakita ng katunayan na fully vaccinated na bago dumalo sa mass gatherings o pumasok sa establisimiyento.

“IATF allows 100% capacity in alert level 1, subject to presentation of proof of full vaccination before participating in mass gatherings or entry into indoor establishments,” ani Andanar.

Kaugnay naman sa tanong kung may posibilidad bang ilagay sa alert level 1 status ang buong bansa, sinabi ng kalihim na hindi pa napapahon dahil may naobserbahang kaunting pagtaas ng COVID cases sa bansa.

“Nabanggit ni Usec. Vergeire na hindi pa ito ang tamang panahon para i-lift itong State of Public Health Emergency dahil naobserbahan na may kaunting pagtaas ng mga kaso ng COVID at na-detect na rin sa bansa ang isa na namang sub-variant ng Omicron,” dagdag ni Andanar.

Mas mabuti aniyang pag-aralan mabuti dahil nakikitang may pagtaas ng COVID-19 sa ilang bansa dahil walang makapagsabi kung ano ang susunod na mangyayari sa mga darating na araw. (Aileen Taliping)