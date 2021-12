Balik ni Pringle bomalabs – Tim

HINDI pa sigurado kung kailan makakabalik si Stanley Pringle sa Ginebra.

Nakapaglaro pa ang Fil-Am guard kontra Alaska sa opener ng kampanya sa PBA Governors Cup, nakapagsumite ng 7 points, 4 rebounds, 3 assists sa 80-77 win.

Inabot ng knee injury si Pringle, hindi na nakasalang sa last two assignments ng huling kampeon ng season-ending tournament noong 2019-20.

“We still don’t know exactly where he is at yet,” ani coach Tim Cone sa recovery ni Pingris. “We’re getting different opinions so we still don’t know how long he’s going to be out, what his timetable is.”

Kuntento lang si Cone na kahit wala ang kamador niya ay naipanalo ng Gins ang last 2 games – 108-82 kontra NorthPort at 125-121 vs. Phoenix tungo sa 3-0 card,

Nasa likod ng 4-0 NLEX ang crowd favorites kahit garahe din sa injuries sina Jared Dillinger, Aljon Mariano, Joe Devance at Mark Caguioa.

Tulungan sina LA Tenorio, Scottie Thompson, Christian Standhardinger, Japeth Aguilar at si Arvin Tolentino sa pag-ayuda kay Justin Brownlee.

“I really appreciate that kind of effort we’re playing, especially without having Stanley in the lineup the past two days,” dagdag ni Cone. (VE)