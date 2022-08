Balik Kapuso: Claudine inabuso ng mga kamag-anak

Ngayong Sabado (August 13), bibida si Claudine Barretto sa “Bisita” episode ng ‘Wish Ko Lang’ bilang bahagi ng ika-20 anniversary special ng programa.

Kasama sa episode sina Faye Lorenzo, James Blanco, Glenda Garcia, Rhed Bustamante.

Sa kuwento, matagal na panahon nang lumagay sa tahimik si Manda (Claudine). Mayroon siyang mabait at responsableng asawa, si Willard (James), at anak na babae na si Hailey (Rhed). Pero ang halos perpektong pamilya ay magugulo nang dumating isang araw ang tiyahin niyang si Rosita (Glenda) at ang anak nitong si Rebecca (Faye).

Makikiusap ang mga itong makitira muna kina Manda dahil binagyo raw ang bahay nila sa probinsya. Noong una ay ayos lang naman. Pero napapansin ni Manda na tila wala nang balak pang umalis ang mga bisita. Nang minsang magtanong siya sa mga ito kung kailan aalis, sinumbatan siya na may utang na loob siya sa kanila.

Buwan na ang lumipas pero wala pa ring balak umalis sina Rosita at Rebecca. Hindi na rin kasi komportable ang pamilya dahil tila ba inangkin na nila ang bahay. Nagiging dahilan na rin ito ng away nilang mag-asawa. Hanggang kailan nga ba magtitimpi si Manda?

Kasama si GMA News and Public Affairs pillar Vicky Morales, pinagdiriwang ng Wish Ko Lang ang 20 taon nitong pagtupad sa kahilingan sa pamamagitan ng engrandeng anniversary episodes at naglalakihang regalo para sa viewers. (Dondon Sermino)