Balik import saka na isipin – Marcial

Hindi pa maiporma ng PBA kung babalik na sa nakagawiang three-conference format sa susunod na Season 46.

Ayon kay commissioner Willie Marcial, nakadepende ‘yun sa magiging sitwasyon ng bansa sa kinakaharap na coronavirus pandemic.

Malaking bagay din sa scheduling ang pagkakaroon ng vaccine kontra COVID-19.

Planong umpisahan ang susunod na season sa April 9, anibersaryo ng liga.

Ang nakagawiang format sa bawat season ay season-opening Philippine Cup, susundan ng Commissioner’s bago tatapusin ang taon sa Governors.

Import-laden ang midseason at season-ending conferences.

“We are looking at the Philippine Cup muna,” ani Marcial. “Then we will see if we could have imports.”

Posibleng dumating ang imports kapag gumanda na ang sitwasyon sa kalagitnaan ng taon.

Sa April opening, mas malamang na July na ang Commissioner’s Cup.

“Will the imports allow themselves to head here?” punto ni Marcial. “If there’s still no vaccine, paano ‘yung isolation at quarantine nila.”

Plano rin ng PBA na umangkat ng sarili nilang vaccine, ire-require ang lahat ng players na magpabakuna kapag available na.

Kapag inaprubahan ng Board, hihingin ng PBA ang approval din ng pamahalaan para makabili ng sariling vaccine. (VE)