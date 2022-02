Balik-eskuwela lahat pinaplantsa

Tinatalakay na ng mga pangunahing ahensiya ng gobyerno ang posibilidad na makabalik na sa mga paaralan ang mga estudyante mula elementarya, high school at kolehiyo.

Ito ang inihayag ni acting Presidential Spokesman Karlo Nograles sa harap ng pagbaba sa alert level 1 ng Metro Manila at 38 iba pang mga lugar sa bansa.

Ayon kay Nograles, nag-uusap na ang Department of Education (DepEd), Commission on Higher Education (CHED) at TESDA para matukoy kung maaari ng pabalikin sa classroom ang lahat ng mga estudyante.

“Yong sa face-to-face classes po, this is an on-going discussion dahil—for alert level 1, ang pinag-uusapan natin dito is alert level 1. So, this will be an ongoing discussion between DepEd, CHED, and TESDA,” ani Nograles.

Isinasapinal na lamang aniya ang mga guidelines para sa posibleng pagbabalik-eskuwela ng mga estudyante sa mga lugar na nasa alert level 1.

“So right now, tini-tweak na lang po at pina-finalize kung ano iyong additional guidelines na ilalagay natin for face-to-face classes for basic education, higher education and technical education,” dagdag ni Nograles. (Aileen Taliping)