Balik-ECQ tablado sa Malacañang! Kalma lang, ospital kaya pa COVID sirit

PINAWI ng Malacañang ang pa­ngamba ng publiko sa posibilidad na kapusin ng hospital bed para sa mga pasyenteng may CO­VID-19 matapos tumaas ang mga tinatamaan ng virus.

Sinabi ni Roque na sapat ang hospital beds kaya hindi dapat mag-panic ang publiko.

“Handa tayong gamutin iyong mga seryosong nagkakasakit na 2% to 3% ng mga magkakasakit. So 60% available ICU beds; 65% available isolation beds; at 75% available ward beds,” ani Roque.

Wala namang nakikitang dahilan si Roque para magdeklara ng mas mahigpit na community quarantine, partikular ang enhanced community quarantine lalo na ngayong unti-unting binubuksan ang ekonomiya para makabawi ang bansa at makabalik sa trabaho ang mga nawalan ng hanapbuhay.

“For the month of March, I don’t think it is called for dahil sa totoo lang po hindi na po natin kayang mag-lockdown ng ating ekonomiya,” dagdad ni Roque.

Napakadami na aniya ang nagugutom na mga Pilipino kaya dapat pangalagaan ang mga sarili para makapaghanapbuhay.

Nanawagan ang Palasyo sa mga lokal na pamahalaan na bantayan ang pagkalat ng COVID-19 sa kani-kanilang nasasakupan at magdeklara ng localized lockdown kung kinakailangan para mapigil ang pagkalat ng COVID-19.

“Nananawagan po kami sa lokal na pamahalaan–may kapangyarihan po kayo na magdeklara ng localized lockdown dahil ito po ang ating estratehiya ngayon,” dagdag ni Roque.

Samantala, kinumpirma ni Health Undersecretary at treatment czar Leopoldo Vega ang pagsisikip ng mga ospital sa Metro Manila, Cagayan Valley at Central Visayas dahil sa nakaaalarmang pagdagsa ng mga tinamaan ng COVID-19 sa nakalipas na mga araw.

Ayon kay Health Undersecretary at treatment czar Leopoldo Vega, kapwa nasa kritikal na estado na ang mga pampubliko at pribadong ospital sa nasabing mga lugar dahil sa biglang pagsirit ng mga kaso ng COVID-19.

Isinisi rin ni Vega sa pagbubukas ng ekonomiya at pagwawalang-bahala ng publiko sa health protocols ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 ngayon.

“Itong pag-surge natin nga­yon, may possibility talaga na pumapasok na ang variants.” (Aileen Taliping/Mia Billones/Juliet de Loza-Cudia)