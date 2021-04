Balik ECQ sa panahon ng Semana Santa

Talagang nakababahala ang paglobo ng mga kaso ng Covid19 sa ating bansa pati na sa buong mundo. Dahil dito, ipinatutupad muli and Enhanced Community Quarantine (ECQ) sa mga lugar na sakop ng NCR-plus bubble kabilang ang Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, at Rizal.

Sa ilalim ng ECQ, ipinagbabawal muli ang paglabas ng bahay maliban na lamang kung ikaw ay authorized person outside of residence o APOR o kaya naman ay kailangan nang bumili ng essential goods kabilang na ang pagkain o mga gamot. Nagpapatupad rin ng mas mahabang curfew na magsisimula ng alas sais ng gabi hanggang alas singko ng umaga.

Bawal muli ang mass gathering o pagtitipon ng higit 10 tao. Sarado ang mga mall ngunit papayagan naman ang operasyon ng mga grocery at botika. Hindi naman pinapayagan ang pag-dine-in sa mga restaurant ngunit maari silang manatiling bukas para sa mga take out ng pagkain o kaya naman ay delivery food services.

Suportado natin ang desisyon na ito ng ating pamahalaan na nagmula sa mungkahi ng mga eksperto. Naniniwala tayo na ang hakbang na ito ay makatutulong para sa pagbaba ng mga kaso ng Covid19 sa ating bayan lalo na sa mga lugar na sinasakupan ng ECQ. Sa pagbaba ng kaso ng Covid19, mababawasan ang mga pasyenteng kailangang gamutin sa mga ospital.

Kasabay ng implementasyon ng ECQ ay ang pagpabilis ng Covid Vaccination Program ng gobyerno. Kamakailan, inanunsyo ni Pangulong Duterte ang pagsuporta sa mga hakbang ng pribadong sektor sa pagbili ng Covid19 vaccines.

Hangad natin na talagang mapabilis ang pagbabakuna lalo na’t dumating na nitong Lunes ang unang isang milyong Sinovac vaccines na binili ng ating gobyerno. Alinsunod sa vaccine priority list, mauunang ibigay ito sa ating magigiting na frontliners.

Naririnig natin ngayon sa balita at pati na sa mga personal na kakilala na halos puno na talaga ang ating mga ospital, kaya naman dapat lamang nating gawin ang ating parte na ingatan ang ating mga sarili at mahal sa buhay, bilang tulong narin natin sa ating pagod pero patuloy na lumalaban na health workers.

Ngayon ang panahon na higit na kailangan ang pagkakaisa natin bilang bansa dahil wala naman ibang tutugon sa problemang ito kung hindi tayo rin na mga mamamayan kaakibat ang ating goyerno.

Magkakaiba man ang ating mga prinsipyo sa buhay o pananaw na politikal, sana ay maging isa pa rin tayo at kapitbisig sa pagtugon sa hamon na ito ng pandemya. Pasasaan ba at malalagpasan din natin ang pagsubok, basta tayo ay taimtim na nananalangin sa ating Panginoon.

****** ****** ****** ******

Lunes Santo nang muling ipatupad ang ECQ sa NCR plus na tatagal haggang Easter Sunday.

Ang buong linggo na ito o Holy Week ay panahon kung saan karamihan sa atin ay nagtitika at nagsisisi sa ating mga nagawang kasalanan. Ito rin ang panahon kung saan ating inaalala ang pagsasakripisyo, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon Hesukristo upang sagipin ang sangkatauhan sa kasalanan.

Nawa’y gamitin natin ang pagkakataong ito upang manatili sa loob ng ating mga pamamahay kapiling ang ating mga pamilya. Manalangin tayo sa Diyos na Kanya tayong pagpalain at tapusin na ang pandemya ng Covid19. Marahil ay pinaaalalahanan ng Lumikha ang lahat ng tao saan mang panig ng mundo upang maging simple lamang sa pamumuhay at bigyang prayoridad ang paglilingkod sa Kanya at sa kapwa.

Marami na talaga ang nagbago bunsod ng virus, ang mga nakasanayan nating aktibidad tuwing panahon ng Kuwaresma ay hindi na rin muna natin magawa dahil nga sa Covid19. Ganun pa man, sana ay hindi ito maging hadlang upang tayo ay manatiling taga sunod ng ating Panginoon.

Tiwala ako na ang ating pananampalataya sa Diyos ay mananatili at magiging pangunahin nating sandata lalo na sa panahon ng pagsubok katulad ng Covid19.