Balik biyaheng mga jeep bantay-sarado sa DOTr

Posibleng hindi na makabiyahe pa ang mga pampasaherong jeepney kung hindi pa rin sila susunod sa patakaran na dumaan sa masusing inspeksyon bago bumiyahe sa kalsada.

Paliwanag ng pamunuan ng Department of Transportation (DOTr) na kailangang “roadworthy” ang mga jeepney bago bumiyahe at kung sakaling magmamatigas sila ay maaaring tuluyan na silang masuspinde o mawala na sa kalsada.

Ayon kay Bert Suansing, road sector senior consultant for the DOTr, na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ay magi-isyu ng show cause order sa lahat ng unit na mapatutunayang hindi ligtas na ibiyahe at hindi rin ligtas na magsakay ng pasahero.

“The LTFRB will be fielding inspectors to see to it that the jeepneys that were allowed again to resume their operations are in tiptop condition, beginning in checking the lights, the brakes, and the emission testing to see to it that they are not smoke belching,” ayon pa kay Suansing.

Una nang inanunsyo ng LTFRB na maaari nang bumiyahe ang nasa 6,002 traditional jeepneys sa Metro Manila ngayong araw basta mayroon silang sapat na special permits tulad ng QR code at pagpapanatili ng social distancing. (Vick Aquino)