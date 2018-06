Balik ‘beast mode’ si Pacman

Halos isang buwan na lang bago subukang hubaran ng WBA 147-pound belt si Argentinean champ Lucas Matthysse sa Axiata Arena sa Kuala Lumpur, Malaysia, balik sa ‘beast mode’ si eight-division champ Manny ‘The Pacman’ Pacquiao sa kanyang ensayo.

Inaasahang nakabalik na ngayong araw sa General Santos City ang 39-anyos na Pinoy ring legend matapos pangunahan ang pagbubukas ng kanyang MPBL se­cond conference Martes ng gabi sa Big Dome.

Nakalinya ngayon ang 10 round ng sparring session para kay Pacquiao ayon sa chief trainer nitong si Restituto ‘Buboy’ Fernandez, na sinabi ring nasa 80 porsiyento na ang lakas, bilis at kahandaan ng alaga para sa upakan kay Matthysse, 36.

“Right now we are at 80 percent,” sabi ni Fernandez sa panayam ng sportswriter na si Nick Giongco.

Nais patunayan ni Pacquiao (59-7-2, 38KOs) na hindi pa lipas ang kanyang kinang at pakay ang knockout victory kontra Matthysse (39-4, 36 KOs).

Sakaling makuha ang panibagong korona, nasa radar ni Pacquiao sina Vasyl Lomachenko at Terrence Crawford, na nito lamang Linggo (Sabado ng gabi sa Tate) ay inagaw via TKO victory ang WBO welterweight crown ni Australian Jeff Horn.

Si Horn ang umagaw ng WBO belt ni Pacquiao sa kanilang July 2017 clash sa Brisbane, Australia.